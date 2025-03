Unidades de saúde públicas voltam a funcionar na Quarta-Feira de Cinzas; saiba quais

Durante os dias de comemoração do Carnaval, várias unidades de saúde vinculadas à Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) tiveram o funcionamento suspenso. A maior parte dos serviços, no entanto, são retomados nesta quarta-feira, 5, dia em que se celebra a Quarta-Feira de Cinzas, conforme o calendário católico.

Retomam o funcionamentos normal a partir do meio-dia de quarta-feira as Unidades de Referência Especializada (URE) da Presidente Vargas, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Doenças Infecciosas Parasitárias Especiais (Uredipe) e Materno-Infantil e Adolescente (Uremia), e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II, de gestão estadual.

Também a partir do meio-dia, voltam a funcionar os Caps tipo III (Grão-Pará, Renascer e Marajoara) e a Unidade Básica da Pedreira.

A Policlínica Metropolitana, em Belém, e a Policlínica de Tucuruí, gerenciadas por Organização Social (OS), tiveram o funcionamento suspenso apenas na terça-feira (4), mas vão retomar a operação a partir de quarta.

Os hospitais estaduais de gestão direta do governo do Estado (Santa Casa, Ophir Loyola e Hospital de Clínicas, em Belém; Hospital Regional de Cametá, Hospital Regional de Salinópolis e Hospital Regional de Conceição do Araguaia) permaneceram funcionando em regime de plantão para atendimento assistencial de pacientes internados e casos de urgência e emergência, de acordo com os perfis de atendimento e de referência de cada um. O funcionamento segue normal a partir desta quarta.

No Hospital Jean Bitar, em Belém, o atendimento ambulatorial foi suspenso apenas na terça-feira, devendo ser retomado na quarta. Também na quarta, o Hospital Regional do Baixo Tocantins (HRBT), em Abaetetuba, retomará o ambulatório de especialidades e o serviço de exames.

As atividades no ambulatório de especialidades, exames e Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) retornarão voltarão, ingualmente na quarta-feira, no Hospital Regional de Tucuruí.

Já o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) e o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Cetea), bem como os hospitais Público Estadual Galileu (HPEG) e Regional do Sudeste do Pará (HRSP), em Marabá, seguiram funcionando normalmente durante o feriado e vão continuar após ele.

O mesmo ocorre com o Pronto-Socorro Dr. Roberto Macedo, em Belém; o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua; o Hospital Geral de Tailândia (HGT); o Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, e o Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas (HRPL).