UFPA divulga sexta repescagem nesta quarta (29)

A sexta repescagem da Universidade Federal do Pará (UFPA) foi divulgada na noite desta terça (28). São 113 candidatos convocados nesta chamada subsequente, para cursos ofertados em Belém e em outros oito campi da universidade. Eles devem ficar atentos aos dias destinados à matrícula, de 28 até as 10h do dia 1º de outubro.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A LISTA COMPLETA

As matrículas deverão ser feitas em duas etapas. A primeira delas é de forma on-line, pelo Sistema de Cadastro Online de Calouros. O classificado realizará cadastro e envio da documentação listada no edital. Esses documentos, assim como outros dados pessoais e acadêmicos, devem ser preenchidos corretamente.

A partir do dia 1º de outubro, haverá etapas presenciais. Os aprovados deverão entregar sua documentação original e cópias nos locais e horários especificados no Anexo I do Edital de Habilitação. A entrega presencial da documentação poderá ser realizada por terceiro, mediante procuração pública ou particular, com assinatura reconhecida em cartório.

Candidatos que queiram desistir da vaga, devem informar a desistência ao Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC), pelo e-mail haibilitacao.ciac@ufpa.br, com o assunto: DESISTÊNCIAPS2021_NOME COMPLETO_CURSO.