UFPA divulga primeira lista de repescagem do PS 2023

A Universidade Federal do Pará (UFPA) divulgou, nesta quinta-feira (2), a segunda chamada (primeira repescagem) do Processo Seletivo 2023 (PS 2023). No total, 1.194 candidatos foram convocados para efetivar a habilitação ao vínculo institucional, que iniciou já na última quarta (1º), com a abertura do Cadastro Online de Calouros para o preenchimento de dados e envio de documentação, que deve ser feito até as 16h da próxima segunda-feira (6). Os prazos e informações para a realização de todas as fases da habilitação ao vínculo institucional podem ser conferidos no portal da UFPA.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O RESULTADO E EDITAIS

Assim como no último ano, o processo de habilitação ao vínculo institucional do PS 2023 está dividido nas seguintes fases: preenchimento cadastral e envio da documentação pelos calouros via sistema; entrega presencial da documentação original e cópia; validação da autodeclaração de pessoa negra (preta ou parda) ou indígena por Banca de Heteroidentificação ou Banca de Verificação da Autodeclaração Indígena, para candidatos ocupantes de vagas de cotas PPI e verificação da condição de pessoa com deficiência (PcD) por Comissão Multiprofissional de Verificação de PcD, para os candidatos classificados em vagas destinadas à PcD.

Perderá o direito à vaga o candidato que faltar a qualquer uma das etapas para a qual for convocado ou deixar de apresentar qualquer um dos documentos solicitados no edital, ou não comprovar a cota para a qual foi classificado. Somente os candidatos que tiverem os seus respectivos vínculos institucionais deferidos estarão aptos à matrícula nas atividades acadêmicas.

Obrigatoriedade

Na primeira etapa da habilitação, todos os candidatos classificados no PS 2023 da UFPA devem acessar o Cadastro Online de Calouros (COC), utilizando número de inscrição e RG informados na inscrição do processo seletivo. Ao acessar o sistema, é necessário preencher os dados cadastrais e anexar a documentação exigida, conforme seu grupo de classificação.

O candidato que não fizer o cadastro no COC no período estabelecido para o seu curso será considerado faltoso e poderá perder o direito à vaga.