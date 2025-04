Uísques, vodcas, gins e latinhas de Ice são apreendidos pela Sefa por não pagamento de ICMS

Fiscais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam mais de 10 mil garrafas de bebidas alcóolicas, avaliadas em R$ 649 mil. A carga saiu de Aparecida de Goiânia, em Goiás (GO) com destino a Marituba, na Grande Belém, e a apreensão ocorreu na sexta-feira (18).

A ação foi feita pelos servidores da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Itinga, localizada no município de Dom Eliseu, nordeste do Pará. O coordenador da unidade da Sefa, Rafael Brasil, informou que a tratava-se de 7.830 uísque, 2.784 vodca, 600 garrafas de gin e, ainda, 6.588 latas de bebidas tipo Ice.

"Durante o processo de fiscalização foi verificada a falta do recolhimento do ICMS antecipado de entrada, conforme determina a legislação no caso de bebidas. Foi lavrado Auto de Infração (AINf) no valor de R$ 426.768,19 referente ao ICMS e multa”, destacou Rafael Brasil, da Sefa.