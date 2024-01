Tucuruí mantém duas paradas de onibus climatizadas para atender a população

Uma iniciativa da Prefeitura de Tucuruí, no sudeste do Pará, vem ganhando simpatia por parte de cidadãos do próprio município e de outras cidades no estado: a instalação e funcionamento de duas paradas de ônibus climatizadas, para atender à população. Agora, a gestão municipal objetiva colocar para funcionar mais seis paradas desse tipo. Imagens das paradas de ônibus climatizadas viralizam nas redes sociais, e muita gente aproveita para manifestar o desejo de ter o mesmo equipamento urbano em sua cidade.

O secretário municipal de Obras e Habitação de Tucuruí, engenheiro Carlos Rebelo, informou, nesta terça-feira (23), à Reportagem Integrada do Grupo Liberal, que o projeto funciona desde 2022. "Em virtude da grande demanda da população para vir à Policlínica, incluindo-se pessoas de outros municípios, o prefeito Alexandre Siqueira decidiu colocar a parada climatizada para conforto da população", destacou Rebelo.

Novas paradas de ônibus climatizadas deverão ser instaladas ao longo deste ano ()

As duas paradas de ônibus climatizadas funcionam na avenida Raimundo Veridiano Cardoso (rodovia BR-422), uma da cada lado da pista. Esses equipamentos começaram a funcionar em 2022, com a inauguração da Policlínica. O investimento girou em cerca de R$ 60 mil, ou seja, cada parada custando em torno de R$ 30 mil.

Segurança

"Temos projeto de instalar mais seis paradas", declarou Carlos Rebelo. Ele não tem conhecimento que outro município tenha paradas de ônibus climatizadas.

Os próprios usuários de transporte público contribuem para a manutenção e segurança das paradas climatizadas. Além da atenção e cuidados das pessoas, o sistema de vigilância da área em questão é outro fator que contribui para o funcionamento dos dois equipamentos urbanos.