Trânsito na BR-316 passará por mudanças para instalação de passarela na próxima terça e quarta

​O trânsito na BR-316, mais precisamente no KM 5, será desviado nas próximas terça (25) e quarta-feira (26), das 22h às 5h, para que seja feita a montagem da sétima passarela que faz parte do BRT Metropolitano. Segundo o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), no total, serão instaladas 13 passarelas. A montag​​em ocorrerá por módulos, começando pelos pilares, escadas e rampas. A última etapa será a do içamento da estrutura metálica da travessia, momento em que haverá interferências no trânsito durante o período noturno.

Na noite da próxima terça, será o primeiro dia de desvio no trânsito, que será no sentido de saída de Belém. O trecho da rodovia ficará temporariamente bloqueado por cerca de 200 metros entre o terreno da antiga Arena Yamada e um posto de combustíveis. Na ocasião, os veículos vão usar a pista no sentido de entrada da cidade, que será dividida em dois fluxos.

Já no segundo dia de trabalho (26), as interferências serão no sentido de entrada de Belém. Na ocasião, o fluxo será o mesmo do primeiro dia, no sentido inverso. Os dois dias de montagem da travessia das passarelas contarão com o apoio da equipe do Detran-PA para orientar o trânsito.

Passarelas

Ao longo dos primeiros 10 quilômetros de rodovia, que vão desde o Entroncamento até Marituba, serão instaladas 13 passarelas. “Esta etapa faz parte do projeto de reestruturação da BR-316, obra do Governo do Pará que visa melhorar a mobilidade urbana e a acessibilidade da população da Grande Belém”, explica o diretor de obras do NGTM, o engenheiro Alberto Matta.

Com 52 metros de extensão e uma distância de 600 a 700 metros entre elas, as passarelas terão uma estrutura metálica e piso em “steel deck”, uma laje mista de forma metálica com concreto armado.

Assim como as escadas para pedestres, as passarelas contarão com três rampas de acesso, sendo duas delas instaladas nas laterais da pista, e uma terceira conectada às estações de passageiros, no corredor central do BRT.

A ideia das rampas é facilitar e ampliar as condições de mobilidade e acesso, tanto para pessoas com deficiência, quanto para ciclistas, que poderão trafegar em segurança para qualquer um dos lados da rodovia e para as estações do BRT Metropolitano, que só poderão ser acessadas por meio das passarelas.