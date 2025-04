Trabalhadores da educação de Ananindeua vão paralisar na próxima terça (8)

Os trabalhadores da área de Educação de Ananindeua decidiram, em assembleia, paralisar as atividades da rede municipal de Ananindeua na próxima terça-feira, dia 8 de abril. Os trabalhadores da área da educação apontaram a necessidade de cobrar do atual prefeito, Daniel Santos, as promessas feitas em mesa de negociação, que prometeu conceder um reajuste de 1.38 % acima do piso e afirmou que não poderia dar mais por conta das limitações da legislação eleitoral, uma vez que era candidato a reeleição.

"Além disso, não podemos esquecer do golpe que o prefeito desferiu em nossa categoria em 2022, quando alterou a tabela do nosso PCCR para não pagar os 33 por cento de reajuste do piso. Mesmo que o prefeito anuncie em suas redes sociais que deu aumento acima do piso a realidade não pode ser mascarada: os professores com o magistério (nível médio) ganham abaixo do piso nacional, o que é uma afronta a lei que garante esse direito”, explica Jair Pena,q ue faz parte da direção do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP.

Para os demais servidores municipais da educação não há proposta concreta de valorização, uma vez que o sindicato informou que o governo não aceitou a proposta dos trabalhadores, afirmando que não pode usar o salário mínimo como indexador. Para os técnicos e analistas apresentam um índice de reajuste a partir de abril de 7,51%, o mesmo índice de reajuste do salário mínimo.

A situação das escolas em que faltam condições mínimas de trabalho (profissionais, material pedagógico e administrativo), está sendo prejudicial à categoria. As ações do governo para mudar essa realidade são mínimas, quando existem, acrescenta o sindicato.

"Precisamos dar um basta nisso, a sociedade paraense precisa saber que em Ananindeua a educação está num patamar inferior se comparado aos outros municípios do estado. Só mudaremos isso com muita luta, mobilização e união. Convocamos a categoria a paralisar as atividades no dia 8 de abril e se concentrar em frente à prefeitura para exigirmos do prefeito a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras em educação do nosso querido municipio”, destaca o comunicado do sindicato.

A reportagem solicitou informação sobre a negociação à prefeitura de Ananindeua e aguarda retorno.

PARALISAÇÃO DA REDE MUNICIPAL:

DIA: 08 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA)

HORÁRIO: 9 h

LOCAL: EM FRENTE A PREFEITURA DE ANANINDEUA