Termina neste sábado o prazo para matrículas na rede estadual; veja como garantir a vaga

O prazo para realizar a matrícula de estudantes na rede estadual de ensino termina neste sábado, 11. Os interessados podem fazer o processo de forma online, por meio do site oficial. A plataforma permite que os responsáveis escolham a unidade escolar e façam o cadastramento do aluno. Caso ainda sobrem vagas, a matrícula ainda poderá ser realizada até o início das aulas, previsto para 27 de janeiro.

Para matricular o estudante, os responsáveis devem ter em mãos os documentos necessários, que são RG e CPF do estudante e responsável, comprovante de residência, certidão de nascimento e histórico escolar. Após a confirmação no site, pais ou responsáveis devem comparecer à unidade de ensino a qual solicitou a matrícula, preferencialmente em até 72 horas, para entrega de documentação e confirmação da matrícula.

Para 2025, a expectativa da Secretaria de Estado de Educação é atender 128.369 alunos novos. "O Ensino Fundamental regular vai abrir o sistema com 24.825 vagas distribuídas em todas as escolas que ofertam esse nível de ensino e que não estão com vagas no acordo. A Educação de Jovens e Adultos vai abrir, dos anos iniciais, 9.509 vagas, anos e finais e também Ensino Médio está abrindo 43.721 vagas. Já para o Ensino Médio regular está abrindo vagas 94.916", destacou a diretora de Planejamento de Rede da Seduc, Silvana Morais.

Serviço:

Matrícula na rede estadual de ensino

Prazo final: 11/01/2025

Site: matriculas.pa.gov.br/

Vagas remanescentes estarão disponíveis para matrícula até 27/01, início das aulas