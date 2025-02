Tempestade em Santarém, no Pará, faz aviões voarem em círculos por mais de uma hora

A tempestade que atingiu Santarém, no oeste do Pará, na madrugada desta quinta-feira (6/2) impactou as operações no Aeroporto Maestro Wilson Fonseca. A turbulência gerada pelos ventos intensos dificultou a aterrissagem de dois voos comerciais, que precisaram permanecer no ar até que as condições meteorológicas permitissem o pouso em segurança.

Uma das aeronaves afetadas foi o voo GLO1766, da GOL, que saiu de Belém e tentou pousar às 1h58. No entanto, devido à instabilidade climática, foi preciso arremeter. O avião permaneceu sobrevoando a região do Rio Arapiuns por aproximadamente uma hora antes de conseguir aterrissar às 2h51. Passageiros relataram preocupação com o tempo prolongado no ar e com as turbulências enfrentadas durante o trajeto.

Outra aeronave que teve dificuldades para pousar foi o voo TAM3840, da LATAM, vindo de Brasília. O mau tempo também forçou a companhia a adiar o procedimento, e a aterrissagem só ocorreu às 3h01. De acordo com relatos, as condições meteorológicas adversas comprometeram a segurança das operações, exigindo manobras cautelosas e medidas adicionais por parte das companhias aéreas para garantir a integridade dos passageiros.

A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com as companhias aéreas para maiores esclarecimentos sobre o ocorrido.