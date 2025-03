​Seduc cria material pedagógico inédito e regionalizado para fortalecer ensino nas escolas estaduais

Para fortalecer o ensino e desenvolvimento de estudantes do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio das escolas da rede pública estadual, a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), por meio da Secretaria Adjunta de Educação Básica (Saeb), disponibilizou os Cadernos de Recomposição das Aprendizagens. Inédito, o material foi elaborado por professores e equipe técnica da rede estadual de ensino paraense e possui linguagem regionalizada.

“Os cadernos de atividades complementares têm como finalidade ir ao encontro dos desafios que a rede estadual tem apresentado. Então, a partir das avaliações em larga escala, a partir das habilidades em que os nossos alunos apresentam maiores dificuldades, houve uma a produção dos materiais para os componentes de Língua Portuguesa e Matemática com a nossa equipe técnica. Nesse primeiro momento a gente está fazendo isso para o 5º ano, o 9º ano e 3ª série do Ensino Médio, que faz parte de um pacote de ações, onde a Seduc está trabalhando o nivelamento desses alunos que estão hoje nas séries que farão as avaliações em larga escala, como por exemplo, o Enem e o Saeb em 2025”, explicou o secretário adjunto de Educação Básica (Saeb), Júlio Meireles.

O material foi produzido pela rede com intuito de auxiliar o trabalho dos educadores com planejamento de ações didático-pedagógicas. A coletânea servirá como um norte para a Recomposição das Aprendizagens e o conteúdo está alinhado aos descritores/habilidades avaliados no Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SisPAE), como destaca o secretário.

“O material foi escrito em formato de sequência didática, onde cada sequência agrupa alguns descritores e algumas habilidades consideradas mais desafiadoras ou habilidades críticas para que o professor, seja ele de reforços escolar ou da turma, possa trabalhar de uma forma cuja intencionalidade é fazer a recomposição da aprendizagem naquele grupo de habilidades em que o aluno tem maior dificuldade”, disse Júlio Meireles.

A partir da análise dos resultados dos estudantes no SisPAE, a Saeb selecionou habilidades prioritárias a serem desenvolvidas nas aulas de Reforço Escolar e Estudo Orientado, ou ainda, nas aulas de Língua Portuguesa e Matemática. Ademais, o material está em consonância com Documento Curricular do Estado do Pará (DCE-PA) e à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Os materiais referentes à 1ª quinzena já estão disponíveis no site e devem ser utilizados pelos professores de Língua Portuguesa e de Matemática. Os cadernos têm duração de duas semanas e serão disponibilizados periodicamente por meio do link.

A Diretoria Regional ​de Ensino (DRE) deve orientar todos os diretores escolares sobre a utilização dos cadernos e divulgar os materiais, conforme cronograma:

Ferramentas pedagógicas

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) celebra as ferramentas d​e aprendizado entregues, retomadas desde 2023, aos estudantes nos 144 municípios do Pará, após 34 anos sem distribuição.

O primeiro material didático produzido e entregue pela Seduc foi o ‘Prepara Pará', composto por conteúdos de Matemática e Língua Portuguesa para viabilizar a recomposição de aprendizagens de anos anteriores, priorizando habilidades essenciais e preparando os estudantes para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2023. Cada disciplina contou com dois volumes.