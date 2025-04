Sedap divulga tabela de preços e produtos ofertados na Feira do Pescado 2025

A Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) divulgou nesta terça-feira (15) a tabela contendo os preços e os tipos de pescado que serão ofertados nas próximas quarta (16) e quinta-feira (17) na Feira do Pescado. A programação será realizada em oito pontos de Belém e em mais de 60 municípios das diferentes regiões de Integração do Estado.

Entre as espécies estão a piramutaba inteira (média), cujo quilo será vendido a R$ 9,90; a tilápia de cativeiro, ofertada a R$ 18,90 o quilo, e o tambaqui, também de cativeiro (inteiro), que sairá a R$ 18,90.

Entre os tipos de pescado beneficiados estão o filé de dourada (pequeno), que poderá ser adquirido a R$ 23,90 o quilo; a gó (R$ 19,90); o filé de pescada-amarela (média), que sairá a R$ 44,90, e o filé do filhote, que também estará sendo ofertado a R$ 44,90 o quilo.

VEJA MAIS

A Feira do Pescado estará oferecendo, ainda, o caranguejo a R$ 3,50 a unidade (somente nos pontos localizados no Centur e na Aldeia Amazônica) e, para quem prefere levar o produto já beneficiado, a pata a R$ 68,00 (kg) e a massa a R$ 53,00 (kg). Outro item que poderá ser encontrado é a ostra, colocada à disposição do público em três tamanhos: baby (R$ 3,50 a unidade), média (R$ 4,00) e máster (R$ 5,00 a unidade).

De acordo com a tabela divulgada, o camarão-rosa descascado (pequeno) será comercializado a R$ 60,00 o quilo, e o empanado a R$ 24,90 a dezena.

Serviço: a tabela completa pode ser acessada pelo site www.sedap.pa.gov.br.

Os pontos de funcionamento da Feira de Pescado são:

Em Belém (8h às 14h):

1. Usina da Paz no Guamá - Avenida Bernardo Sayão, 4783 – Guamá

2. Sede da Seduc- Rodovia Augusto Montenegro, km 10, s/n

3. Aldeia Amazônica - Av. Pedro Miranda, s/n - Pedreira

4. Centur - Av. Gentil Bitencourt, 650

5. Mar Frios - Avenida Romulo Maiorana, n.º 231, em frente à feira da 25 de Setembro, no bairro do Marco.

6. Mar Frios - Avenida Roberto Camelier (esquina com a Caripunas), bairro Batista Campos.

7. Kennedy Mariscos - Feira da 25 de Setembro, complexo 2 - Avenida Romulo Maiorana

8. Gilson Mariscos - Travessa Chico, entre Transmangueirão e São João, n.º 5, bairro Mangueirão.

Em Ananindeua (8h às 14h):

Usina da Paz do Icuí – Estrada do Icuí-Guajará, Ananindeua.