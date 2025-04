Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreende 100 toneladas de soja em Marabá

Durante fiscalização realizada pelo posto fiscal da Ferrovia de Carajás, na Rodovia Pa-150, em Marabá, sudeste paraense, fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito de Carajás, apreenderam 100,26 toneladas de soja a granel. A apreensão ocorreu na quinta-feira (17), e a mercadoria foi avaliada em R$ 218.333,00.

“Dois caminhões foram abordados pela fiscalização, transportando soja a granel, com origem no Pará e destino ao estado do Maranhão. Embora as notas fiscais apresentadas indicassem que se tratava de operação interna, foi constatado, inclusive no campo de informações complementares dos documentos fiscais, que a entrega ocorreria fora do Estado, caracterizando operação interestadual sem o recolhimento do ICMS antecipado de saída”, informou o coordenador da unidade fazendária, Cicinato Oliveira.

Os documentos fiscais foram desconsiderados e foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs), totalizando R$ 36.679,94, referente ao ICMS e multa.