SEAP promove a alegria de mais de 2 mil crianças com distribuição de ovos da Páscoa

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), pelo terceiro ano consecutivo, vai deixar a Páscoa de muitas crianças um pouco mais doce neste sábado (19). A secretaria vai distribuir 2 mil ovos de Páscoa, produzidos com todo carinho por mulheres custodiadas na Unidade de Custódia e Reinserção Feminina (UCRF) de Ananindeua.

A ação de entrega dos ovos será realizada em uma comunidade da Vila de Americano, em Santa Izabel do Pará, em Marituba e nas Usipaz dos bairros do Jurunas e da Cabanagem, em Belém. Outras 400 unidades serão entregues para os filhos de custodiados durante as visitas familiares nas unidades.

Trabalho, dedicação e a chance de fazer o bem para as crianças são os principais motivadores da equipe de 12 mulheres que trabalham na panificadora instalada na UCRF de Ananindeua. Além da produção diária de 3 mil pães, elas têm dedicado os últimos dias para produzir mais de 2 mil ovos de Páscoa, que serão doados no próximo sábado por servidores da SEAP em locais já programados.

Foram utilizados 125 quilos de chocolate, doces e balas, doados por parceiros da secretaria para promover a alegria das crianças. Cada ovo vem recheado com um coelhinho de chocolate e bombons, explica o coordenador de produção da panificadora da UCRF, Paulo Galvão. E toda a produção vem sendo realizada em mais de um turno de trabalho, uma vez que a produção normal de panificação não foi interrompida.

Paulo informa que parte da equipe de produção já está na atividade há quatro anos, e a panificação permite, além da qualificação profissional, a própria reinserção social das mulheres que trabalham no local. No período que antecede a Páscoa, o trabalho aumenta, mas a dedicação cresce na mesma proporção.

“É sempre uma grande satisfação a gente poder participar dessa campanha de Páscoa e agradecer, através da secretaria e da Diretoria de Reinserção Social (DRS), a oportunidade da gente está sempre procurando colocar essas meninas para trabalhar, para poder ter uma profissão. Então, todos os anos, todos os dias, além dessa produção de ovos, a gente também tem diversas outras produções, pães, bolos e doces. E trabalhamos sempre aqui com muita tranquilidade com muita leveza”, revela o coordenador.

Paulo Galvão conta que se desenvolveu uma relação de respeito mútuo entre ele e as custodiadas, pois elas estão aproveitando essa experiência de trabalho e aprendizado, para quando conquistarem a liberdade, terem uma profissão e garantir novas oportunidades.

Quanto ao resultado da iniciativa, Paulo acredita que em uma data especial como é a Páscoa, fora todo o simbolismo que a data envolve, há a satisfação de todos os envolvidos na produção por terem noção de que o trabalho levará um momento de alegria para muitas crianças. Este ano, serão 2 mil crianças beneficiadas, mas o planejamento é que em 2026 o número de ovos de Páscoa produzidos atinga a marca de 5 mil unidades.

“É uma felicidade ver os olhinhos das crianças ao receberem um ovo, pessoas que talvez nunca tenham recebido um ovo de Páscoa, que é simplesmente um simbolismo. É um simbolismo da passagem de Cristo, e isso aí vai ser maravilhoso, o dia que nós formos entregar. A secretaria está responsável por poder entregar todos esses ovos. Hoje, nós estamos produzindo 2 mil ovos para poder fazer essa linda festa de Páscoa, que é a Páscoa de Cristo”, comentou o coordenador.

Profissionalização e Esperança - Iracely Barbosa Amorim participa pela terceira vez da produção em razão das atividades laborais de reinserção desenvolvidas na UCRF. Ela revela que descobriu duas novas paixões: a jardinagem e a panificação. Na panificação, as internas aprendem a produzir pães, doces, biscoitos, salgados, sanduiches, pizzas e os ovos de Páscoa, o que vai contribuir para um novo futuro, aposta.

“Cada vez, para mim, se torna mais uma experiência. Isso é muito importante porque aprender é uma coisa, mas na prática é outra. É muito importante, até porque como eu tenho um filho pequeno. Só de saber que vai para crianças, é mesmo do que eu estar presenteando não só o meu filho, como os meus netos. Então, isso ameniza mais a minha dor”, diz Iracely.

Satisfação - Isabela da Silva Soares também atua há três anos na produção dos ovos de Páscoa e frisa que sempre sente uma grande satisfação na conclusão do trabalho. Ela garante que cada ovo produzido leva a dedicação e o carinho de todas, pois sabem que proporcionará um momento de alegria para as crianças que receberão os presentes.

“É sempre muito gratificante a gente concluir aquela meta, é muito bom saber que serão nossos filhos que também vão receber eles (os ovos). A gente fica muito feliz por saber que são simples detalhes, mas que vão deixá-los muito felizes também. A gente vem agradecer, não só por mim, mas a como minhas companheiras também, que trabalham comigo, nossos filhos também. Fico muito feliz de saber que foram produzidos pela gente”, afirma Isabela.

Isabela enfatiza que a alegria aumenta quando os filhos veem para a visita e recebem os ovos de presente. Quando perguntam se foram elas que produziram, todas têm a satisfação de dizer que sim, que foram elas quem confeccionaram cada um dos presentes.

“A gente produz e fala que foi produzido pela gente. Agradecemos pela confiança da secretaria por, mais uma vez, garantir as oportunidades que a gente tem há quatro anos. A gente vai ter uma meta e ficar muito feliz, é muito gratificante. Só em saber que são crianças, em saber que a gente pode, a gente consegue. Isso já é muito gratificante, e a gente acredita no nosso potencial sempre, porque a gente pode, a gente consegue. E eu só tenho que dar gratidão a todo mundo”, concluiu Isabela.