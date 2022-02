Santarém: Veja o que abre e fecha durante o Carnaval

O município de Santarém, no oeste do Pará, assim como vários outros, cancelou as festas de Carnaval deste ano em decorrência da pandemia da covid-19. Mesmo sem a realização dos festejos, os órgãos públicos e serviços seguem com horários de atendimentos especial.

Veja o que abre e fecha no município durante o período de Carnaval.

Serviços públicos

De acordo com a portaria da prefeitura de Santarém, publicada na última quarta-feira (24), em vitude da Quadra Carnavalesca, serão facultados o ponto nas repartições Públicas Municipais, nos dias 24, 25 e 26. O expediente voltará ao hórario normal no dia 27 de fevereiro.

Ainda de acordo com a portaria, funcionam normalmente a limpeza pública, Hospital Municipal, Unidade de Pronto Atendimento (UPA-24h), Centros de Saúde 24h, fiscalização de trânsito, serviços portuários e demais atividades consideradas essenciais.

Centro comercial

De acordo com o Sindicato dos Lojistas de Santarém (Sindlojas), o centro comercial do munícipio segue com funcionamento normal nesta segunda e terça-feira de Carnaval

Estação Cidadania

Segunda e terça-feira: Não funcionam.

Quarta-feira - Funciona de 12h às 14h

Supermercados

Segunda-feira: Funcionam normalmente

Terça e quarta-feira: Horários especiais

Agências Bancárias

Segunda e terça-feira - não funcionam

Quarta-feira: expediente terá início às 12h, com encerramento no horário normal de fechamento das agências.

Shoppings

Shopping Rio Tapajós

Funciona em horário normal nesta segunda-feira de Carnaval

Terça-feira

Lojas e quiosques – 16h às 22h

Praça de Alimentação – 12h às 22h

Parque – 13h às 22h

Cinema – de acordo com a programação

Quarta-feira

Lojas e quiosques – 12h às 22h

Praça de Alimentação – 12h às 22h

Parque – 12h às 22h

Cinema – de acordo com a programação

Shopping Paraíso

Funcionamento em horário normal nesta segunda-feira

Terça feira

Lojas e quiosques – 16h às 22h

Praça de Alimentação – 12h às 22h

Parque – 16h às 22h

Quarta-feira

Lojas e quiosques – 12h às 22h

Praça de Alimentação – 12h às 22h

Parque – 16h às 22h

Hemopa Santarém

Segunda-feira – de 7h às 13h

Terça-feira – Fechado

Quarta-feira – de 7h às 13h