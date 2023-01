Salinas tem virada de ano com lixo nas praias e imprudência no trânsito

O final de semana do ano novo teve registro de imprudência de trânsito e também uma grande quantidade de lixo nas praias de Salinópolis, litoral paraense. Grande parte dessas denúncias foram feitas pelo perfil @salinasoficial no Instagram, sendo a maioria delas de veículos invadindo calçadas, ciclovias e também pontes de uso exclusivo de pedestres.

As praia do Atalaia, destino certo de muitos paraenses que escolhem o litoral para virada de ano, viu repetir novamente algo que gera reclamações o ano todo no local: o acumulo de lixo deixado por banhistas nas areias.

Uma das fotos publicadas pelo perfil @salinasoficial mostra a praia cheia de lixo, sendo grande parte garrafas de bebida longneck e também embalagens plásticas.

Sobre as denúncias de trânsito, a que mais chama a atenção é o vídeo de um veículo trafegando pela orla de praia, mas na calçada destinada ao uso de pedestres, ocupando também parte da ciclovia do local. O carro circula livremente pelo local, muito próximo dos pedestres. Assista: