Saiba a importância dos primeiros socorros nas escolas podem salvar vidas

No dia a dia escolar, acidentes e emergências médicas podem acontecer a qualquer momento. Desde quedas no recreio até situações mais graves, como crises alérgicas, desmaios e até mesmo um Acidente Vascular Cerebral (AVC), saber agir rapidamente faz toda a diferença. Por isso, a presença de equipes de primeiros socorros dentro das escolas se mostra essencial para garantir atendimento imediato e evitar que quadros de saúde se agravem. O Colégio Militar de Belém é um exemplo de instituição que leva esse cuidado a sério. Recentemente, um aluno da escola sofreu um AVC e foi atendido pela equipe de saúde do colégio, o que foi fundamental para minimizar os impactos do problema.

Atendimento rápido pode salvar vidas

O comandante do Colégio Militar de Belém, Coronel Lira, destaca a importância de um suporte médico dentro das instituições de ensino. “No dia 13 de fevereiro, houve uma situação envolvendo um aluno que apresentou dificuldade de locomoção e, posteriormente, de respiração. Ele foi conduzido por um monitor até nossa enfermaria, onde o médico constatou a gravidade do caso e o encaminhou rapidamente para um hospital específico. Mais tarde, foi confirmado que ele teve um AVC isquêmico na região do tronco cerebral”, relata.

O atendimento rápido prestado pelo colégio garantiu que o aluno recebesse a assistência necessária sem demora. “Temos uma equipe de saúde composta por um médico, enfermeiros e ambulâncias sempre disponíveis. Essa estrutura foi essencial para evitar um agravamento do quadro do estudante”, enfatiza o coronel.

Além da enfermaria, a escola adota medidas preventivas, como a presença de ambulâncias e profissionais de saúde durante atividades externas. “Temos aulas de educação física em clubes, sempre com suporte médico. Também promovemos treinamentos de primeiros socorros no contra-turno, garantindo mais segurança para os alunos e tranquilidade para as famílias”, complementa.

Ter equipes médicas e profissionais capacitados para emergências garante mais segurança para alunos e tranquilidade para os pais (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Conhecimento em primeiros socorros faz a diferença

Quem percebeu que o aluno passava mal foi o segundo sargento Parga, monitor do Colégio Militar. Ele destaca a importância do conhecimento em primeiros socorros para agir corretamente em situações de emergência. “Durante o intervalo, alguns alunos me avisaram que um colega estava passando mal. Fui até ele e percebi que a situação era preocupante. Conduzi o aluno até a enfermaria para que recebesse atendimento médico”, conta.

Para ele, saber prestar os primeiros socorros pode fazer a diferença em qualquer ambiente. “Ter esse conhecimento pode ajudar não só no trabalho, mas também no dia a dia. A principal função dos primeiros socorros é minimizar danos e salvar vidas”, reforça o sargento.

Pais se sentem mais seguros

Para os responsáveis pelos alunos, a presença de profissionais de saúde na escola proporciona mais segurança e tranquilidade. O empresário Rubens Magno, de 48 anos, pai de um aluno do 7º ano do Colégio Militar, destaca a importância desse suporte. “Sem dúvida alguma, ter equipes de saúde dentro da escola é essencial. Além do atendimento médico, a escola oferece suporte psicológico e psicopedagógico, garantindo o bem-estar dos alunos”, afirma.

Rubens conta que seu filho precisou de apoio psicológico no início da adaptação ao colégio e foi prontamente atendido pela equipe multidisciplinar. “Ele veio de uma escola tradicional e teve dificuldades no início. O colégio prestou todo o suporte necessário, e hoje vemos os resultados positivos desse acompanhamento”, relata.

Primeiros socorros devem ser prioridade em todas as escolas (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Primeiros socorros devem ser prioridade em todas as escolas

O caso do Colégio Militar de Belém reforça a importância de investir em equipes de saúde dentro das escolas. Ter profissionais capacitados e estrutura adequada para atendimento de emergências pode salvar vidas e proporcionar mais segurança aos estudantes. O médico Arturo Gonçalves, de 60 anos, que trabalha no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), reforça que saber agir nos primeiros momentos pode ser decisivo para salvar vidas. “Eu sou um samuzeiro, é assim que a gente diz para as pessoas que trabalham no Samu. E tem uma máxima que dizemos sempre: É melhor uma pessoa treinada na hora do evento do que uma ambulância a 10 minutos de distância. Esse tempo pode ser decisivo para a sobrevivência da vítima.”

Ele relembra sua trajetória na criação do Samu em Belém e a importância de ensinar primeiros socorros desde cedo. “Quando começamos o Samu, já falávamos sobre treinar as crianças para isso. Todo acidente poderia ser evitado, mas quando acontece, uma pessoa treinada pode fazer toda a diferença.”

O médico explica que pequenos procedimentos podem salvar vidas

“O ABC do trauma é essencial. Saber liberar as vias aéreas, verificar a respiração e garantir que o ar está chegando aos pulmões são atitudes simples, mas que podem evitar uma tragédia. O ATLS (Advanced Trauma Life Support) e o suporte pré-hospitalar são fundamentais, pois os primeiros minutos de atendimento são preciosos.”

Para ele, ensinar primeiros socorros dentro das escolas deveria ser uma política nacional

“Devia ser obrigatório ensinar o ABC do trauma em todas as escolas. Ter conhecimento básico sobre isso pode evitar complicações graves e até salvar uma vida.” A presença de equipes de saúde e o treinamento de alunos e funcionários tornam o ambiente escolar mais seguro e preparado para lidar com emergências. Diante disso, especialistas reforçam que investir em primeiros socorros nas escolas é uma necessidade urgente.