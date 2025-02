Sá Souza Advogados entrega mais de uma tonelada de alimentos ao Abrigo João de Deus

O escritório Sá Souza Advogados realizou, na quinta-feira, 6, a entrega de 1,1 tonelada de alimentos não perecíveis ao abrigo João de Deus, localizado em Belém. A ação foi fruto da iniciativa “Conhecimento Solidário”, organizada pelo escritório e que reuniu advogados, bachareis e servidores públicos em uma palestra sobre a área. Cada participante contribuiu com, no mínimo, 10 kg de alimentos, resultando em uma arrecadação que superou a meta inicial de uma tonelada.

Equipe do escritório Sá Souza Advogados (Carmem Helena / O Liberal)

A iniciativa nasceu em 2023, quando os membros do escritório conheceram o abrigo e decidiram organizar um natal solidário. Na ocasião, foram arrecadados cerca de 500 kg de alimentos, o que motivou a equipe a transformar a ideia em um projeto contínuo. Em 2025 a ação foi planejada para ganhar ainda mais força, o que resultou na arrecadação de mais de uma tonelada de alimentos.

Palestras e solidariedade

A palestra contou com a participação de diversas figuras do meio jurídico, incluindo o juiz criminal Márcio Rebello, que foi um dos palestrantes. Além dos alimentos doados pelos participantes, também foram recebidas contribuições de pessoas que não puderam comparecer, mas quiseram apoiar a causa, inclusive de outros Estados.

“Observamos a força da ideia do conhecimento solidário, de chamar a comunidade jurídica para compartilhar experiências e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa social. Este foi o primeiro evento de 2025 e, ao longo do ano, continuaremos ajudando quem mais precisa”, afirmou Lucas Sá, advogado criminalista e fundador do escritório.

Lucas ressaltou ainda a importância do engajamento da sociedade para o sucesso do projeto e agradeceu o apoio do Grupo Liberal na divulgação do evento. Segundo ele, essa visibilidade ajudou a atrair mais doações e incentivou a participação de pessoas que não conheciam o abrigo. “O impacto dessa ação foi muito importante, pois, além da arrecadação, conseguimos divulgar o trabalho do abrigo. Agora, com essa doação, os colaboradores terão uma preocupação a menos e poderão focar em outras necessidades para melhorar a qualidade de vida dos acolhidos”, explicou.

A importância do Abrigo João de Deus

O Abrigo João de Deus é uma instituição que acolhe pessoas doentes que estejam em situação de rua e também idosos sem suporte familiar. Além de moradia temporária, o local oferece assistência básica, cuidados médicos e alimentação, tudo isso mantido por doações e parcerias com outras entidades.

Moradores do abrigo (Carmem Helena / O Liberal)

A irmã Goreth Soeiro, diretora do abrigo, explicou que a instituição sobrevive exclusivamente da solidariedade de pessoas e empresas que se sensibilizam com a causa. Ela destacou que a doação do escritório Sá Souza Advogados terá um impacto significativo nos próximos meses.

Diretora do abrigo João de Deus (Carmem Helena / O Liberal)

“O abrigo sobrevive da ajuda de pessoas que conhecem nossa realidade e demonstram empatia. Precisamos do apoio da sociedade para manter essa missão de acolher e cuidar de quem não tem para onde ir. Além da alimentação, oferecemos assistência a doentes e idosos que chegam aqui sem nenhuma perspectiva. A ajuda de projetos como esse é essencial para continuarmos esse trabalho”, afirmou a irmã.

O espaço também conta com o apoio de universidades e instituições de saúde, que enviam estagiários das áreas da medicina e fisioterapia para prestar atendimento aos acolhidos.

Novas ações ao longo do ano

Diante do sucesso da primeira edição do Conhecimento Solidário em 2025, o escritório Sá Souza Advogados já planeja novos eventos com o mesmo propósito. Segundo Lucas Sá, a ideia é promover um ciclo contínuo de palestras, agregando conhecimento e ampliando o alcance das doações.

“Em dois meses, realizaremos outro encontro, sempre com o intuito de reunir parceiros da advocacia, magistratura, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal e demais membros da comunidade jurídica. A ideia é que cada evento traga um impacto positivo não só para os profissionais da área, mas também para a sociedade, ajudando quem mais precisa”, destacou.