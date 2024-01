Rotavírus: período de chuvas aumenta a incidência da doença; veja como se prevenir

O rotavírus é responsável por uma das infecções mais comuns do período chuvoso na região amazônica: a gastroenterite aguda. Sintomas como diarreia aguda, vômito, febre e mal-estar, coriza (às vezes tosse) e desidratação, nos quadros graves são os que caracterizam os quadros de rotavírus. Recentemente, observou-se um aumento do número de casos de síndromes diarreicas na Grande Belém, o que segundo a médica infectologista Andréa Beltrão, pode estar relacionado à mudança climática que marca o início do período de chuvas mais intensas na capital e em toda a região metropolitana.

Existem sete sorotipos diferentes de rotavírus, dos quais apenas três infectam o ser humano. Essa variedade explica porque o mesmo indivíduo pode ser infectado mais de uma vez, embora seja possível desenvolver certo grau de proteção cruzada que torna mais leve a infecção por um tipo diferente de rotavírus.

A infectologista destaca que os sintomas digestivos são os mais frequentes. "A diarreia é o sintoma principal da doença, acompanhado de desconforto abdominal, náuseas e vômitos. E a principal forma de transmissão é a fecal-oral, ou seja, pelo consumo de alimentos e água contaminados com dejetos contendo o vírus. Ainda existe a possibilidade de transmissão por via respiratória, devido ao alto grau de infecção", enfatiza a médica.

O cuidado com a higiene é a principal medida a ser adotada na prevenção ao rotavírus. "Da nossa parte, devemos higienizar adequadamente os alimentos, consumir água tratada, dar um destino adequado ao lixo, higienizar sempre muito bem as mãos, evitar entrar em contato com água parada, não compartilhar pratos, copos e talheres", destaca Andrea Beltrão. Crianças que apresentam diarreia intensa precisam de atenção redobrada, já que esse quadro pode provocar desidratação e evoluir para um caso mais grave.

⁠O tratamento do rotavírus envolve basicamente a reposição de líquidos e minerais para prevenir ou corrigir a desidratação e o manejo nutricional adequado. Algumas medidas podem prevenir a infecção por Rotavírus, como a administração da vacina para rotavírus humano G1P1 (atenuada) em crianças menores de seis meses. Diante da alta transmissibilidade da doença, é recomendável o uso de máscaras por parte de pessoas idosas.