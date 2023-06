Rodovias paraenses que levam às praias recebem manutenção

Rodovias estaduais, a exemplo da PA-430, que leva às praias da ilha de Maiandeua, como Fortalezinha e Algodoal, recebem manutenção da Secretaria de Estado de Transportes (Setran) para este veraneio. Os serviços incluem operação tapa-buraco, recuperação asfáltica e limpeza de meio-fio e acostamentos. O mesmo acontece nas estradas que dão acesso à ilha de Mosqueiro, praias de Salinópolis e Ajuruteua. As ações iniciaram este mês e serão mantidas em todas as regiões do Pará.

Segundo o titular da Setran, Adler Silveira, o trabalho de conservação das mais de 130 PAs, de jurisdição do governo do Estado, ocorre o ano todo. No entanto, no mês que antecede o verão paraense, as ações aumentam por conta da intensa movimentação nas estradas.

“Atualmente, há novos roteiros turísticos que foram construídos a exemplo, da PA-430, que recebeu asfalto recentemente, e leva para destinos de praias da ilha de Maiandeua, que inclui praias como Mocooca, Fortalezinha, Algodoal, entre outras, assim como os roteiros das praias mais tradicionais como Alter do Chão (Santarém), Mosqueiro (Belém) e as praias do município de Salinópolis e de Bragança (Ajuruteua) que também recebem serviços para garantir a boa trafegabilidade e segurança nas estradas”, pontua Adler Silveira.

Em Mosqueiro, o trabalho de manutenção da PA-391, que dá acesso ao balneário, ocorre em toda a extensão da rodovia. A PA-253 recebe serviços de manutenção e conservação desde o município de Irituia (que tem um roteiro de igarapés) até a altura da vila Tessalônica. Também estão em obras as rodovias PAs-438 e 324, rotas para os municípios de Santa Maria do Pará e Nova Timboteua, Santarém Novo, São João de Pirabas, respectivamente.