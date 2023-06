Rodovia BR-316: trânsito no km 7 tem desvio noturno na quarta e na quinta-feira

Nesta quarta (28) e quinta-feira (29), haverá mudança no fluxo do km 07 da rodovia BR-316, próximo a uma faculdade particular, durante o período noturno, das 22h às 05h, durante os dois dias. A alteração no trânsito será feita para montagem das estruturas metálicas da passarela n° 9, conforme informado pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

Na quarta-feira (28), as interferências serão no sentido Belém – Marituba, quando o trânsito será direcionado para uma faixa na contramão da rodovia, que virará mão-dupla temporariamente. O desvio iniciará em frente à faculdade localizada no trecho e durante o serviço, o retorno localizado próximo a um posto de combustíveis ficará fechado.

Já na quinta-feira (29), o desvio no trânsito será no sentido Marituba – Belém e começa em frente a uma escola. Neste local, os condutores deverão pegar um trecho da pista do BRT e, em seguida, acessar um desvio pela contramão, já que a pista ficará totalmente interditada para o içamento da estrutura.

Esta é a 4ª passarela do BRT a ser montada na rodovia. A atividade contará com o apoio dos agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA) para orientar os motoristas sobre as mudanças no trânsito durante a realização do serviço.