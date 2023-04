​‘Rios da Esperança’ leva informação, atendimento médico e vacina contra a covid-19 a Santarém

A expedição fluvial “Rios da Esperança – Arte e Saúde contra a covid-19 na Amazônia” — uma iniciativa da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) —, atracou, nesta terça-feira (18), na comunidade Costa do Tapará, no município de Santarém, oeste paraense. Cerca de 200 famílias devem ser beneficiadas de forma gratuita com serviços de saúde. Depois da passagem por Santarém, a expedição seguirá para Óbidos, Oriximiná, Juruti, Parintins, Itacoatiara e terminará em Manaus.

A programação do projeto conta com exibição de filmes educativos, espetáculo teatral informativo sobre prevenção à covid-19, vacina​​ção contra a doença, distribuição de equipamentos e insumos às unidades de saúde, bem como para a população, além de atendimento médico por telemedicina para pessoas com sintomas de covid-19 e pacientes que mantêm sintomas após a infecção.

O líder comunitário Rionaldo Pereira elogiou a iniciativa: “É muito importante para a nossa comunidade, porque traz a prevenção contra uma doença que levou a vida de muita gente e deixou sequelas em muitas pessoas. E trazer teatro, cinema, vacina e informação sempre é bom para nós que vivemos muito isolados”.

“Os principais resultados esperados neste projeto são a redução e mitigação da transmissão da covid-19 na Amazônia, através da realização de campanhas de vacinação, para aumento da cobertura vacinal da covid-19, assim como o fortalecimento dos sistemas de saúde locais, incluindo a prevenção, detecção e resposta rápida às ameaças pandêmicas. Queremos mudar a estatística de vacinação na Amazônia, contribuindo diretamente para a redução e o controle da doença na região”, comentou André Monteiro, coordenador do projeto.