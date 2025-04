Relembre os momentos em que o governador Helder Barbalho se encontrou com o Papa Francisco​

Com a morte do Papa Francisco nesta segunda-feira (21), o mundo se despede de um líder espiritual que marcou sua trajetória pela defesa do meio ambiente e dos povos tradicionais. O governador do Pará, Helder Barbalho, teve a oportunidade de se encontrar com o pontífice em duas ocasiões, ambas no Vaticano, onde discutiram questões relacionadas à Amazônia e à sustentabilidade.​

Primeiro encontro: compromisso com a Amazônia​

Em 30 de outubro de 2019, durante a 1ª Cúpula dos Governadores da Pan-Amazônia, Helder Barbalho, acompanhado do então governador do Amapá, Waldez Góes, entregou pessoalmente ao Papa Francisco uma carta de compromissos resultante das discussões do evento. A entrega ocorreu após a Audiência Geral do Santo Padre, na Praça de São Pedro, no Vaticano.​

Na ocasião, Helder presenteou o pontífice com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, e com as camisas dos clubes Remo e Paysandu. "Deixei com Mario Jorge Bergoglio (nome de batismo do papa) as camisas de Remo e Paysandu, porque ele ama futebol, além de uma imagem da Virgem de Nazaré, porque ele ama a mãe de Jesus", declarou o governador na época.​

O encontro na época reforçou o compromisso dos governadores da Amazônia Legal com o desenvolvimento sustentável da região e a proteção dos direitos dos povos indígenas e das populações tradicionais.​

Segundo encontro: convite para a COP 30​

Quatro anos depois, em 18 de outubro de 2023, Helder Barbalho voltou a se encontrar com o Papa Francisco, desta vez ao lado do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. Durante a audiência, o governador convidou o pontífice a visitar Belém antes da Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP 30, que será realizada na capital paraense em 2025.​ "É uma grande honra representar o Pará, a Amazônia e o Brasil e encontrar o Santo Padre e falar sobre a Amazônia. Ele que tanto tem demonstrado a sua preocupação com as urgências climáticas para cuidar das pessoas que vivem na nossa região", afirmou Helder na ocasião.​

O governador presenteou o Papa com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré feita exclusivamente para o Círio 2023, uma mostra da corda usada na procissão e o Livro do Círio, que retrata as manifestações culturais e religiosas do evento.