Quantidade de chuvas diminui em abril, mês ainda chuvoso e sujeito a tempestades, diz Inmet

O mês de abril será chuvoso no Pará, ainda que a quantidade de chuvas prevista seja menor em comparação com março, e também poderá registrar temporais. É o que informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta o terceiro mês de 2024 como o de maior índice pluviométrico registrado até agora, com um volume de chuvas 18% acima da média.

"Em abril ainda vamos ter chuva, mas não tanto como ocorreu em março. Na Grande Belém, a média registrada nesse mês é de 465.5 milímetros, mas, estamos estimando uma variação de 5% abaixo ou acima da média" detalha o meteorologista José Raimundo Souza, do Inmet.

A Região Metropolitana de Belém, que costuma apresentar uma média mensal de 506.3 milímetros, registrou 607 milímetros, 18% a mais do que o normal. "Do dia 15 para 16 de março, tivemos, por exemplo, uma chuva de 115 milímetros. De 25 para 26, outra de 72.2 milímetros; e mais uma de 41.4 milímetros do dia 28 para 29. E de 29 para 30 um índice de 49.7 milímetros.

Essa alta incidência de chuvas em março se deu, basicamente, pelo posicionamento do fenômeno da Zona de Convergência Intertropical (ZCI), responsável pela formação de nuvens do tipo cumulonimbus (de chuvas fortes).

As chuvas em abril no Pará terão distribuição irregular, semelhante a março, com previsão de sol pela manhã e possibilidade de chuva à tarde e à noite. A tendência é de as chuvas irem diminuindo após março, na Grande Belém, saindo da média de 500 milímetros no mês, para 465 milímetros em abril, e chegar em torno de 323 milímetros em maio.

No nordeste do Pará (litoral), em abril, deve ser registrado o mesmo cenário do tempo da Grande Belém. No sul e sudeste do Estado, a tendência é de menos chuvas, com índice pluviométrico em torno de 300 milímetros. No oeste paraense, a tendência é de um mês muito chuvoso. Os municípios de Itaituba, Santarém, Monte Alegre, Óbidos e Novo Progresso devem permanecer na faixa entre 300 a 400 milímetros no acumulado de chuvas.

Capanema

No final de semana, em Capanema, no nordeste do Pará, registrou problemas estruturais provocados por inundações a partir da chuva intensa registrada de sexta-feira (29) para sábado (30). O Inmet prevê chuva de 68 milímetros nesse município e mais de 90 milímetros no de Ipixuna, na mesma região do Estado.

"Ainda vamos ter chuvas em Capanema, no mês de abril. No Pará como um todo, do dia 8 até o dia 16 de abril vamos ter a maior intensidade de chuvas (por conta do fenômeno Madden e Julian, uma onda atmosférica)", destaca José Raimundo Souza.

Temperaturas

As temperaturas vão cair mediante a formação de nuvens e das próprias chuvas, como ocorreu em março, em que tivemos na Grande Belém, no dia 29, um dia de baixa temperatura, com a máxima de 27.4ºC e a mínima de 22.6ºC".