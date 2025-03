Prosel 2025: Uepa divulga terceira repescagem nesta sexta-feira; veja os aprovados

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou a terceira lista subsequente do Processo Seletivo 2025 (Prosel) nesta sexta-feira (21). No total, são mais de 700 candidatos inscritos na seleção para preencher as vagas ofertadas em Belém e mais 16 municípios do Pará. A relação completa está disponível no edital de convocação.

De acordo com o edital, a pré-matrícula, realizada de forma online, será no período desta sexta-feira (21) até a próxima segunda-feira (24). No caso de o candidato não conseguir efetuar a matrícula on-line, pode se dirigir à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) no período da matrícula presencial.

A matrícula presencial para alunos que optaram por concorrer a algum dos tipos de cotas será no dia 25 de março. Já para candidatos da ampla concorrência, a apresentação da documentação pode ser feita nos dias 25 e 26 de março. Os alunos devem se dirigir até a Coordenação de Registro e Controle Acadêmico do campus onde obteve aprovação.

Para efetivar a matrícula, os convocados devem apresentar os seguintes documentos: Declaração de Ocupação de Vaga Única (fornecido no ato da matrícula); carteira de Identidade; Cadastro de Pessoa Física (CPF); Certidão de Nascimento ou Casamento; Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino, maiores de 18 anos); e uma foto 3x4 recente (colorida).

A lista também inclui Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou declaração de quitação eleitoral emitido pelo site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral); Histórico Escolar do Ensino Médio; Certificado de Conclusão do Ensino Médio; Comprovante de Residência (recente que contenha CEP); Formulário de Autodeclaração (para candidatos convocados nas cotas); Declaração comprobatória de pertencimento ao povo Indígena (para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais que sejam indígenas); Declaração comprobatória de pertencimento à comunidade Quilombola (para candidatos convocados nas cotas étnico-raciais que sejam quilombolas) e Documento da condição autodeclarada de Pessoa com Deficiência (para candidatos convocados nas cotas PcD ou Vaga Adiconal PcD).

As aulas do semestre da Uepa já começaram. Portanto, os novos estudantes já podem entrar em contato com as coordenações de cursos em cada campus para acompanhar as atividades do período letivo.