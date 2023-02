Projeto Planetário leva reforço para a educação em Canaã dos Carajás

Muito em breve a população de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará, contará com uma estrutura em forma de um planeta. O Planetário com projeções em 4k está sendo construído e já está em fase de finalização. O projeto irá contribuir na educação do município, se tornando um novo componente para auxiliar no desenvolvimento, aprendizagem e formação intelectual de crianças e jovens.

A estrutura planetária conseguirá reproduzir diversos astros e estrelas do Universo. Nessas instalações é possível apreciar produções audiovisuais – que, em geral, tratam de Astronomia – de forma muito mais imersiva, já que as imagens são projetadas em uma tela com formato de cúpula.

A estrutura que em breve será entregue à população de Canaã dos Carajás promete ser uma atração cultural no município e na região, já que a tecnologia de projeção 4K é inédita na região Norte e a terceira presente no Brasil.

Além das projeções, o Planetário terá a capacidade para comportar 96 pessoas e contará com dois espaços maker – salas com atividades e instrumentos para o desenvolvimento criativo, banheiros com acessibilidade e salas de convivência.

O espaço do Planetário será um importante reforço para a educação em Canaã dos Carajás. O lazer, combinado ao aprendizado sistemático, é a uma abordagem utilizada pelos profissionais da educação do município e visa garantir que os alunos absorvam informação por meio de estímulos lúdicos e sensoriais.