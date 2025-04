Projeto do IFPA e MDA impulsiona gestão e mercado da agricultura familiar no Oeste do Pará

Cooperativas e associações da agricultura familiar da região Oeste do Pará estão no centro de uma iniciativa para fortalecer a gestão e expandir seu acesso a mercados. O Projeto Forte Mais Gestão, uma colaboração entre o Instituto Federal do Pará (IFPA/Campus Santarém) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), oferece visitas técnicas e capacitação especializada a 20 empreendimentos em dez municípios da região. Santarém, Óbidos e Rurópolis atuam como polos do programa, concentrando equipes técnicas e de capacitação.

Desde o final do ano passado, o projeto selecionou empreendimentos nos municípios de Santarém, Belterra, Mojuí dos Campos, Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná, Óbidos, Rurópolis, Uruará e Placas. Na segunda semana de abril, diversas cooperativas, como a Cooperativa Agrícola Mista de Produtores (CCAMPO), a Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar de Santarém (COOPAFS), entre outros empreedimentos, receberam a primeira visita técnica da equipe do projeto, composta por analistas e bolsistas.

(Foto: Encontro na Sede da Ambapem/ Forte Mais Gestão)

Segundo Andreos Leite, analista do projeto, esta etapa inicial é essencial para o projeto. "Essa etapa é a visita corpo a corpo com os empreendimentos, analisando suas potencialidades, deficiências, oportunidades e ameaças. A partir disso, fazemos uma qualificação de demandas para fortalecer esses importantes empreendimentos da agricultura familiar", explica.

O diagnóstico realizado pela equipe se baseia em cinco pilares: organização social, produção, gestão, agregação de valor e acesso ao mercado. "Foi possível avaliar o nível de maturidade de cada organização e realizar uma troca de saberes essencial para acessar as realidades da bioeconomia da região", detalha.

(Foto: Reunião Coopafs/Divulgação Forte Mais Gestão)

Os próximos passos incluem a continuidade do levantamento e também a elaboração de um plano estratégico de fortalecimento.

Tamiles Franco, cooperada da COOPAFS, destaca a importância da parceria para ampliar a oferta de mercado da cooperativa. "A gente consegue ter o produto do cooperado por mais tempo e acessar, além das vendas institucionais, também setores privados", explica.

(Foto: Divulgação Forte Mais Gestão)

O projeto também promove atividades de capacitação para os membros das organizações. Wander Oliveira, analista da equipe técnica da Associação de Produtores Rurais de Santarém (APRUSAN) , explicou que o encontro marcou o início da construção coletiva de estratégias. "Trabalhamos com as pessoas chave da associação por meio da metodologia chamada 'árvore de ideias', uma versão simplificada do brainstorming, para entender como os produtores familiares enxergam a associação, onde querem chegar e como podemos apoiá-los nesse caminho", contou.

Ele ressalta que o objetivo é criar um diagnóstico realista identificando as reais necessidades e desafios dos produtores. "Esse segundo momento é essencial para que possamos construir um alicerce sólido e avançar com as próximas ações do projeto", explica.

(Foto: Associados da Aprusan/Forte Mais Gestão)