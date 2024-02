Projeto de combate à violência sexual arrecada kit escolar para crianças de baixa renda no Pará

Em 2014, em uma escola pública na Vila Cruzeirinho, no município de Acará, na região do Baixo Tocantins do estado do Pará, o mestre em Segurança Pública, Diego Martins, e um grupo de pessoas verificaram que muitas crianças estavam saindo da unidade escolar por falta de material escolar, dada a vulnerabilidade social em que se encontravam. Foi nesse contexto, então, que surgiu o projeto Futuro Brilhante, idealizado e coordenado por Diego, para arrecadar kits escolares para crianças de 6 a 9 anos de idade, filhos e filhas de famílias de baixa renda, com foco na permanência de meninos e meninas na escola. "Essa ação se justifica porque acreditamos que essa permanência das crianças nos estudos, na escola, é, inclusive, preventiva ao assédio sexual, contra o que o projeto se mobiliza", destacou Rosiane Rodrigues, assessora voluntária do Futuro Brilhante.

A cada mês, os voluntários do projeto arrecadam a média de 50 kits escolares para distribuição a crianças em escolas e outros abrigos. Em março próximo, haverá dois momentos expressivos para o Futuro Brilhante e, sobretudo, para as crianças. No dia 9 , o projeto voltará as suas origens na Vila Cruzeirinho, no Baixo Acará, para a entrega de material escolar. No dia 23, de março, de 8 às 13h, na igreja evangélica Assembleia de Deus, no conjunto Panorama XXI, no bairro da Cabanagem, em Belém, será realizada programação de conscientização contra a violência sexual contra crianças e adolescentes.

Essas ações abrangem, em geral, dois momentos. Na escola ou em um outro espaço específico, as crianças se reúnem em uma sala para aprender, ludicamente, sobre as partes do corpo humano que não podem ser tocadas por outra pessoa e como se defender de investidas de terceiros. Em uma outra sala, os pais das crianças recebem orientações acerca das formas de prevenir e denunciar casos desse tipo de violência contra meninos e meninas.

Em ação

Nesse molde se deu a ação desenvolvida, no último sábado (24), pelos responsáveis pelo projeto Futuro Brilhante com estudantes e os pais deles na Escola Almirante Renato Guillobel, no bairro de Val-de-Cães, em Belém. Essa foi a primeira programação do projeto Futuro Brilhante deste ano, que tem um calendário anual de ações que ocorrem uma vez por mês para conscientizar sobre a temática.

Segundo Diego Martins, idealizador do projeto, a programação ultrapassou as expectativas. "Durante a ação, tivemos uma interação muito positiva com as crianças e os adultos responsáveis por elas. Demonstraram compreender a importância da prevenção e de estarmos mais atentos à segurança das crianças. Desse modo, os objetivos e as expectativas foram atendidos", disse.

Rayssa de Jesus, agente comunitária de Saúde, é uma das voluntárias do projeto. Ela destacou que o projeto reúne novas ações, como brincadeiras e acordos com as crianças.



Confira como doar kit escolar para as crianças, como parte do Futuro Brilhante:

• Biblioteca Des. Antônio Koury: Edifício Sede do TJPA, localizada na Av. Almirante Barroso, nº 3089, bairro Souza, 1º Andar, T 116, Belém/PA – Elaine Ribeiro;

• 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém: Av. José Malcher, 1031, entre Dom Romualdo de Seixas e Wandenkolk, dentro do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), Bloco B, 4° andar – Diego Martins;

• Base Produtos Construtivos: Tv. We 33, n° 192, Cidade Nova, Ananindeua/PA, CEP: 67.133-150 – Laura Rolim.

• Biblioteca da UEPA e Biblioteca da UFPA

Doações também podem ser feitas por:

- PIX para o Nu Bank (futurobrilhante14@gmail.com - Diego Alex de Matos Martins)

Envie o comprovante para (91) 99214-2537

Para mais informações sobre o projeto: @‌futuro.brilhante no Instagram