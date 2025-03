Programa “Por Todas Elas” leva serviços de saúde e cidadania à Usina da Paz Cabanagem

Moradores do bairro da Cabanagem, em Belém, participaram nesta sexta-feira (28) de uma manhã repleta de atividades, com mais uma edição do programa “Por Todas Elas”. A iniciativa do Governo do Estado garantiu orientações e atendimentos de saúde, lazer e cidadania para a comunidade, em especial, às mulheres. A programação ocorreu na Usina da Paz e reuniu milhares de pessoas.

Durante a ação, a vice-governadora do Pará e idealizadora do projeto, Hana Ghassan, destacou a importância do trabalho realizado para estimular o empoderamento das mulheres paraenses. “Esta é mais uma ação do programa Por Todas Elas que visa trazer o Poder Público para perto das nossas mulheres. São muitos serviços oferecidos, mas, para além disso, fortalecemos o protagonismo da mulher na política, na vida e no empreendedorismo. Essa ação tem como objetivo fortalecer as nossas mulheres na sociedade, nos negócios e na política também”, declarou a vice-governadora.

A secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, falou sobre a satisfação em poder oferecer serviços à comunidade. “Este é um momento super feliz, em que o Estado está trazendo serviços e garantindo a democratização de acesso, em especial para as mulheres, nesta grande ação de cidadania”, disse a gestora.

Atendimentos

Ao todo, foram disponibilizados gratuitamente mais de 30 serviços como emissão de documentos, atendimentos de saúde (ginecologista, clínico geral, pediatra, geriatra, otorrino, nutricionista e odontólogos), exames de oftalmologia e optometria, escolhas de armação para a produção de óculos de grau, testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação, palestras e orientações de saúde para mulheres e encaminhamentos para exames de mamografia e consultas.

A programação contou ainda com serviços de estética, sorteio de brindes, entrega de cestas com alimentos e kits enxoval, atrações culturais, atividades recreativas para crianças, além de atendimentos da Defensoria Pública do Estado, Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Cosanpa, atendimentos para pets (vacinação antirrábica, cadastro e exames para castração), entre outros serviços oferecidos por órgãos estaduais.

A atendente Delma Ferreira aproveitou a folga do trabalho para levar o cãozinho Luck para fazer exames e o agendamento da cirurgia de castração. “A ação está sendo maravilhosa. Estava faltando isso aqui na Cabanagem, pois é um lugar onde vivem muitas pessoas carentes. É uma ação importante para a saúde dos nossos animais que amamos tanto”, disse Delma.

A aposentada Maria da Conceição também participou da ação, onde conseguiu realizar os exames necessários para a produção dos seus novos óculos de grau. “Eu estou achando muito boa essa ação. O atendimento foi muito bom. Eu estava precisando muito de novos óculos, pois fiz cirurgia de catarata e perdi parte da visão. Os óculos são muito caros e eu não tenho esse dinheiro para pagar, mas agora, graças a Deus, vou conseguir e será uma vida nova para poder trabalhar e fazer as coisas em casa.”

Por Todas Elas

Criado em 2024, o programa estadual é uma iniciativa do Governo do Pará para incentivar os debates sobre a importância da participação e do protagonismo feminino na política, com foco na construção de direitos para a mulher. Até o momento, a ação garantiu mais de 57 mil atendimentos por meio de ações itinerantes.

Ao longo dos próximos meses, o programa vai percorrer outros municípios do Pará. Acompanhe a programação no Instagram @seac.pa.