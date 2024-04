Professores e técnicos do IFPA entram em greve à 0h desta quarta (3)

A partir da 0h desta quarta-feira (3), professores e técnico-administrativos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPA), abrangendo 18 campi e a Reitoria, entrarão em greve por tempo indeterminado. Eles vão manter os 30% dos serviços essenciais e tomarão parte no ato público dos servidores públicos federais a partir das 9 horas desta quarta-feira, na frente do campus IFPA em Belém, na avenida Almirante Barroso.

As informações foram repassadas nesta terçafeira (2) pela professora Laurenir Peniche, coordenadora do Sinasefe Pará, sindicato que representa esses profissionais no Estado. "Reivindicamos 7,5% de reajuste salarial em 2024, em 2025 e em 2026, mas o Governo fez a contraproposta de 0% em 2024, 4,5% em 2025 e 4,5% em 2026 para uma categoria que está sem aumento de salário há sete anos", enfatizou Laurenir.