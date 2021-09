Primeira ação do Centro de Testagem Itinerante de RT-PRC para covid-19 será em Salinas

Salinas recebe neste sábado (4) a primeira ação do Centro de Testagem Itinerante de RT-PRC para covid-19. O Centro será montado dentro de um ônibus e ficará estacionado no Porto Grande até a terça-feira (7), das 9h às 16h. Após o feriado, o Centro será levado para outros municípios do Estado. A iniciativa é uma ação da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Pará (Sespa), por meio do Departamento de Epidemiologia, Vigilância Sanitária e Laboratório Central do Estado (Lacen).

“A unidade itinerante deve passar alguns dias em cada local. Para reforçar a ação, a Sespa vai manter um centro fixo nos Terminais Rodoviários de Belém e Ananindeua e o Centro de Testagem do Aeroporto de Belém também vai continuar funcionando, para quem chega na capital”, destaca o titular da Sespa, Romulo Rodovalho.

As pessoas poderão procurar o serviço voluntariamente, e então serão direcionadas para o preenchimento de uma ficha com dados pessoais. Em seguida, elas terão a coleta de Swab nasofaríngeo, em que se colhe material da narina com uso do cotonete.

O resultado do teste será enviado por e-mail em até 48 horas, após a coleta. Caso seja positivo para covid-19, a equipe de Vigilância Epidemiológica do município será acionada pela Sespa, para que sejam providenciadas ações de investigação, com o monitoramento do paciente e dos seus contatos. Parte das amostras positivas serão enviadas para pesquisa das novas variantes através do sequenciamento genético.

“Esse é um serviço de saúde oferecido para a população para diagnóstico da covid-19. Além disso, a ação é uma estratégia para ter mais informações sobre o cenário epidemiológico do coronavírus no Estado do Pará e subsidiar as decisões com relação às medidas sanitárias contra a transmissão de Covid-19”, explica Denilson Feitosa, diretor de Vigilância em Saúde da Sespa.