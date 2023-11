Prêmio CNMP 2023: Ministério Público do Pará vence na categoria “Diálogo com a sociedade”

O projeto “Navegue, Não Naufrague nos Crimes Sexuais”, do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), tendo como foco a prevenção e combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, conquistou o primeiro lugar da Categoria “Diálogo com a sociedade” da 11ª Edição do Prêmio do Conselho Nacional do Ministério Público (Prêmio CNMP 2023). A cerimônia de premiação ocorreu na terça-feira (28), no auditório do CNMP, em Brasília (DF). O prêmio foi recebido pelo procurador-geral de Justiça, César Mattar Júnior, e pela autora do projeto, promotora de Justiça Mônica Freire.

Mônica Freire atua como coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude (CAOIJ) do MPPA. Os trabalhos que compõem a premiação foram selecionados entre 45 semifinalistas, que integraram uma listagem de 586 iniciativas das unidades e ramos do Ministério Público brasileiro habilitadas a concorrer em 2023. Os programas e projetos fazem parte das mais de três mil iniciativas cadastradas no Banco Nacional de Projetos (BNP), produto do Planejamento Estratégico Nacional, ferramenta responsável por coletar e disseminar práticas bem-sucedidas no Ministério Público.

Equipe de técnicos do projeto “Navegue, Não Naufrague nos Crimes Sexuais” comemora premiação (Foto: Divulgação)

Na edição deste ano, o MPPA foi finalista em uma das nove categorias, e saiu vencedor pela execução do projeto “Navegue, Não Naufrague nos Crimes Sexuais”, que atua preventivamente contra a violência sexual a crianças e adolescentes.

O procurador geral de Justiça César Mattar Júnior parabenizou e destacou o sucesso do projeto: "Todos os louros à dra Mônica Freire e à equipe do CAOIJ. O projeto Navegue, não Naufrague é um modelo exitoso, de amplo espectro social e agora faz história, com o reconhecimento do CNMP e a expectativa de que ele seja implementado por outras unidades do MP brasileiro e regiões do país. O MPPA está orgulhoso com mais uma vitória. Parabéns à dra Mônica Freire e equipe".

Subnotificação

Criado em 2018, diante do fenômeno da violência sexual, o projeto foi desenvolvido para combater a subnotificação. Para dialogar com a sociedade, são utilizadas três metodologias: uma cartilha para dialogar com os adolescentes informando sobre a violência sexual, inclusive nos meios digitais; técnicas de teatro para as crianças; e uma outra cartilha para adultos, que apresenta toda a estrutura e funcionamento da rede de proteção.

O projeto já percorreu 17 escolas e capacitou 4.093 pessoas. Hoje já se estende para além do espaço escolar, indo a praças, saraus comunitários e comunidades ribeirinhas. É uma atividade extrajudicial que aproxima o Ministério Público da sociedade, a fim de dialogar sobre violência sexual e combater esse fenômeno.

Atualmente o projeto é parceiro de órgãos fiscalizadores como Conselhos Tutelares; Delegacias Especializadas em crimes contra crianças e adolescentes; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria de Estado de Educação, entre outros.

Defesa

Como destaca a promotora de Justiça, Mônica Freire, o projeto possibilida a discussão sobre o fenômeno da violência sexual, alertando crianças e adolescentes para condutas que constituem crimes contra dignidade sexual, a fim de que possam se defender, bem como apresentando órgãos que compõe a rede de proteção formada por profissionais da saúde, educação, da assistência social, do sistema de segurança pública, de justiça e conselheiros tutelares que podem ser acionados para assegurar as necessidades das vítimas e responsabilizar os agressores.

Ela conta como surgiu o projeto. "Na atuação diária da promotoria, que possui atribuição para processamento dos crimes contra crianças e adolescentes, percebi que os crimes contra dignidade sexual superavam as demais violências e que muitas vítimas aos serem abusadas, permaneciam em situação de violência por anos por não ter quem lhe desse voz, por não saber quem procurar, já que a maioria desses crimes acontece na própria família. Essa violência envolve "tabus" sociais, síndromes psicologias, medos, proporcionando que muitas vítimas não revelem a violência durante toda sua vida", pontua a promotora.

"Por isso, apesar de registrarmos altos indicadores desses crimes, em 2023, foram 73.024 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, dos quais 56.820 deles são de estupro de vulnerável, de acordo com dados do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro, e, esses números são apenas a ponta do iceberg já que a literatura informa que apenas 10 por cento das vítimas procuram o sistema de justiça. Assim, em 2018 iniciamos o projeto apenas em Belém, visitando algumas escolas. Após a intervenção, houve um aumento do número de denúncias, vítimas que quebraram o silêncio, encaminhadas pela própria escola. Atualmente, o projeto faz parte do plano setorial do centro de apoio operacional da infância e juventude e outros promotores já replicam em seus municípios de atuação", ressalta Mônica Freire.

Ela diz que a premiação é motivo de muita alegria, uma honra, "ver que a forma escolhida pelo Ministério Público Paraense para se comunicar com a sociedade foi considerada exitosa e digna de ser replicada por todos os Ministérios Públicos do país". "Porém, mais importante que a premiação é poder difundir uma metodologia que proporcione crianças e adolescentes saber identificar violências e conhecer instituições que de fato possam assegurar seus diretos, protegendo-as para crescerem e se desenvolverem dignamente", acrescenta.

A equipe do projeto “Navegue, Não Naufrague nos Crimes Sexuais” é formada por pelas promotoras auxiliares Brenda Ayan e Sabrina Napoleão Kalume, pela assessora jurídica Marina Tocantins, Lucas Paolelli, auxiliar administrativo e, conta ainda, com o olhar interdisciplinar da pedagoga Bethania Vinagre e da psicóloga Cristina Romero.

Há mais de dois anos no projeto, a assessora jurídica Marina Vianna Tocantins, 36 anos, assessora técnica especializada do CAOIJ, destaca que a premiação significa "a oportunidade de fazer parte de um trabalho brilhante, que já vinha sendo desenvolvido pela dra. Mônica na promotoria e, que com a adesão pelo Centro de Apoio, como projeto institucional, passou a atingir um público bem maior, levando conhecimento para sociedade, para crianças e adolescentes, sobre um tema tão importante, tão frequente, que fica escondido pela invisibilidade e subnotificação".

Marina revela que o projeto já lhe proporcionou reconhecer "a importância da informação, da credibilidade da palavra da vítima, da atuação em conjunto do Sistema de Justiça, de quanto é importante dialogar com a sociedade, deixar um pouco o trabalho estritamente judicial de lado e realmente chegar no público que queremos atingir. Um projeto como o "Navegue", dá voz e vez para as crianças e adolescentes que estão sofrendo violações de direitos pedirem ajuda, então numa ação de 5, 10, 20 escolas, de um público atingido de mais de 4000 pessoas, se uma criança foi salva, o objetivo está sendo alcançado".