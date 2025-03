Prefeitura decreta Estado de Calamidade por conta das fortes chuvas em São Domingos do Araguaia

Foi decretado, na última sexta-feira (28), estado de Calamidade Pública no município de São Domingos do Araguaia, pela prefeitura da cidade, em decorrência do elevado volume de chuvas e dos estragos que as mesmas têm provocado nas ruas e bairros da cidade, assim como na zona rural.A prefeitura pede providências mais efetivas para conseguir apoio.

De acordo com o portal Correio dos Carajás, os temporais dos últimos dias têm deixado casas e ruas alagadas, ou isoladas, seja pela queda de barreiras, transbordamento de córregos ou mesmo isolamento de comunidades, pelos estragos nas estradas de acesso.

Um dos pontos mais críticos tem sido o Bairro Liberdade, no perímetro urbano. A localidade tem três vias de acesso e está quase isolado, devido ao constante transbordamento de córrego. Das três vias de acesso, uma está totalmente intrafegável e a outra apresentou rachaduras na estrutura da ponte, a qual precisou ser isolada, sendo permitido somente o tráfego por moto, bicicleta ou a pé.

A ponte localizada na Rua São Francisco, e que dá acesso ao bairro, está intrafegável há mais de 10 dias, segundo informou uma moradora próxima. Operários da Prefeitura Municipal vêm se mobilizando na tentativa de recuperação da via, porém a cada chuva que cai, o serviço é desfeito, e assim segue.

DECRETO

Entre as motivações para o Decreto, o documento expõe que as previsões meteorológicas indicam a continuidade de chuvas intensas na região para os próximos dias; além de prejuízos ao plantio e colheita de grãos e frutas, bem como, o escoamento da produção agropecuária e o acesso, a comunidades rurais, visando o abastecimento de produtos essências para a vida e dignidade da pessoa humana.

Também lembra que compete ao município de São Domingos do Araguaia a preservação do bem-estar da população e das atividades socioeconômicas das regiões atingidas por eventos adversos, bem como a adoção imediata das medidas que se fazerem necessárias para, em regime de cooperação, combater situações emergenciais.

Todas as secretarias municipais deverão se envolver no trabalho e cada uma delas designará um servidor para compor o “Comitê de crise”, responsável por planejar as soluções emergenciais que demandam a situação de calamidade pública.

A prefeita determina, ainda, que o decreto terá validade de 90 dias e que devem ser comunicados os vereadores da Câmara Municipal, assim como as autoridades estaduais e federais.