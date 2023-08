Prefeitura de Breves monta força-tarefa para combater incêndio que atinge o lixão da cidade

A Prefeitura de Breves (PMB), na Ilha do Marajó, montou uma força-tarefa para combater um incêndio que atinge o lixão da cidade. A informação foi repassada à redação integrada de O Liberal nesta segunda-feira (21), depois que moradores denunciaram a situação à reportagem, na última sexta-feira (18). Segundo eles, todas as noites uma fumaça proveniente da queima de resíduos sólidos no local toma conta de vários bairros. Ainda não se sabe o que vem gerando o problema. Entretanto, a prefeitura ressalta que a queima de lixo a céu aberto é crime ambiental que pode resultar em sanções ao infrator.

De acordo com a PMB, os trabalhos de combate ao incêndio envolvem equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Guarda Municipal.

“A PMB enfatiza que, por meio da Secretaria de M​eio Ambiente, realiza durante todo o ano ações educativas e reflexivas nas vias públicas, praças, postos de saúde, escolas e feira agrícola, com o objetivo de sensibilizar a população para as boas práticas ambientais, alertando a população sobre o crime [queimadas]”, diz o comunicado enviado à reportagem de O Liberal.

Além disso, a Prefeitura de Breves disponibiliza o Disk Verde pelo número (91) 99114-7636, para denúncias de crimes ambientais, e pede à população que colabore no combate às queimadas e outras ações propositais que agridam o meio ambiente. Para acionar os bombeiros, em casos de incêndios, o número é (91) 98585-4311.