Pré-Romaria da Juventude será realizada no próximo sábado (15)

A juventude da Arquidiocese de Belém se prepara para encontro rumo ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré. As atividades começam nesta quinta-feira (13/08), a partir das 19h, haverá um momento de adoração com o Ministério de Música, na Paróquia de Santa Cruz, que é a anfitrião deste ano da Romaria da Juventude. Já no sábado (15/08), a paróquia receberá a Pré-Romaria da Juventude, a partir das 18h30. O lema da 26º edição é “Maria disse sim e Jesus habitou entre nós”, o evento busca renovar o compromisso de fé da juventude e fortalecer a devoção a Nossa Senhora de Nazaré.

A Pré-Romaria faz parte do calendário de eventos que antecedem as grandes romarias oficiais do Círio de Nazaré, promovendo a espiritualidade e o protagonismo jovem na Igreja de Belém. Neste ano a anfitriã da Romaria da Juventude será a Paróquia de Santa Cruz, localizada na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco. A Pré-Romaria da Juventude terá apenas atividades na Igreja de Santa Cruz, a procissão somente ocorrerá em outubro.

De acordo com o coordenador geral, Deuzimar Santos, de 33 anos, a Romaria da Juventude tem uma ampla programação durante todo o ano. O grupo de 40 jovens de diversas paróquias realiza diversas atividades com a orientação espiritual do Padre Josué Bosco, da Basílica de Nazaré, e coordenação do presidente da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), padre Francisco Silva.

“A romaria possui um calendário durante o ano, com missa de anuncio, caminhada de reconhecimento por onde vai passar a procissão, adoração, Pré-Romaria e a Romaria da Juventude. Ela é composta pela juventude da Basílica e algumas paróquias mandam algumas representações”, explica.

O calendário de atividades contém a apresentação da camisa da Romaria da Juventude, no dia 20 de setembro, o envio da juventude no dia 16 de outubro. Ainda será realizado o Traslado da Cruz utilizada na Romaria da Juventude, da Basílica até a Paróquia de Santa Cruz, na noite de sexta-feira anterior à Romaria. As ações terminam com a Romaria da Juventude realizada sempre no primeiro sábado após o Círio, que neste ano, será no dia 17 de outubro, a partir das 15h. O percurso ainda está sendo traçado e será divulgado em breve.

“A participação da juventude é muito boa e varia muito de paróquia para paróquia, mas como Santa Cruz é mais acessível esperamos um público maior. Sempre contamos com um público bom”, afirmou Deuzimar.

“Eu acho muito bonito a Romaria da Juventude. É uma das procissões mais animadas dos Círio, e é organizada pela juventude para a juventude. É uma procissão que requer muito cuidado. Tem que ter muita responsabilidade porque o seu trajeto muda todos os anos. De Santa Cruz nunca saiu, essa é uma paróquia inédita, e é muito bonito quando vemos a juventude participando com caravanas do interior e de outros estados”, adiantou.

Serviço: Pré-Romaria da Juventude

Data: 15 de agosto

Horário: 18h30

Local: Paróquia Santa Cruz, na avenida Almirante Barroso, nº 1743, Marco, em Belém

Realização: Paróquia Santa Cruz, Arquidiocese de Belém e Diretoria da Festa de Nazaré