Pré-matrícula para escolas técnicas do Pará encerram nesta terça (27)

​Encerra nesta terça-feira (27) o período de pré-matrícula nas Escolas de Ensino Técnico do Estado do Pará (Eetepa’s). O processo pode ser feito, até às 23h59, no site da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), através do site www.sectet.pa.gov.br. A lista com os candidatos aptos à matrícula será divulgada no mesmo endereço eletrônico na próxima sexta-feira (30). O início das aulas está previsto para o dia 6 de fevereiro de 2023.



No site da secretaria, também é possível acessar todas as informações sobre a oferta dos cursos, escolas e requisitos para a realização da pré-matrícula. São ofertadas mais de 14 mil vagas em cerca de 60 cursos diferentes, disponíveis em 30 unidades localizadas em 18 municípios. São cursos de nível médio em três modalidades diferentes.

Vagas



São ofertadas 5.290 vagas em cursos na modalidade Ensino Médio Integrado, 970 do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e 7.770 vagas na modalidade subsequente, que é destinada a quem já terminou o ensino médio.

Matrícula

Os estudantes que estiverem aptos à matrícula deverão se dirigir à escola no período de 5 a 13 de janeiro de 2023 levando a documentação exigida pelo edital para confirmar a matrícula presencialmente.

A lista é elaborada de acordo com a ordem de inscrição no sistema, dentro do número de vagas de cada turma. As inscrições excedentes ficam num cadastro de reserva que será acionado caso haja desistências. O início das aulas está previsto para o dia 6 de fevereiro de 2023.

A titular da Sectet, Edilza Fontes, ressalta que as Eetepas oferecem cursos que formam os alunos para o mercado de trabalho. “Ofertamos uma grande variedade de cursos em diversas áreas como saúde, tecnologia, administração e artes. São cursos que levam em conta a demanda do mercado e preparam os alunos para o mundo do trabalho”, enfatiza a secretária.

O coordenador de Ensino Técnico da Sectet, José Neto, destaca que a secretaria vem investindo na expansão da oferta de vagas nos últimos anos, além de aumentar a rede de escolas com novas unidades e melhoria na estrutura física e pedagógica das Eetepas.

“Este ano, aumentamos a oferta em quatro mil vagas e procuramos disponibilizar cursos que têm grande demanda no mercado. Ou seja, os estudantes terminam o ensino médio e podem imediatamente iniciar a vida profissional”, destaca o coordenador.