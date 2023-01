Policlínica Metropolitana completa 1 mil dias com 2 milhões de procedimentos realizados

A Policlínica Metropolitana atingiu 2 milhões de procedimentos em mil dias de funcionamento, contabiliza o governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa). Sediada em Belém, na Avenida Almirante Barroso (entre Rua Dr Freitas e Tv Perebebuí), o estabelecimento atende pacientes vindos de todos os cantos do estado, especialmente dentro dos programas Pré-Operatório Rápido e Triagem Pós-Covid e no tratamento de pessoas com sintomas gripais e casos leves e moderados de Covid-19.

A policlínica abriu as portas em 13 de janeiro de 2020. Com cerca de 180 funcionários, possui 52 consultórios e 10 salas de recepção com capacidade para 350 pessoas em espera de atendimento, simultaneamente. São mais de 2.500 m² de área construída e três pavimentos. A unidade ambulatorial oferece mais de 20 especialidades clínicas e cirúrgicas, além de exames e diversos procedimentos ambulatoriais.

O atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 6h30 às 19h. Mas as consultas e exames precisam ser agendados pelo e-mail agendamento.polimetropolitana@issaa.org.br ou pelo WhatsApp (91) 98521-5110. O tempo médio de espera de 10h para pacientes de qualquer lugar do estado. Não há agendamento presencial.

Policlínica Metropolitana (Bruno Cecim/ Agência Pará)

Vindo do município de Santo Antônio do Tauá, no Nordeste Paraense, o agrônomo Eduardo dos Santos, de 55 anos, faz acompanhamento com a equipe de cardiologia da policlínica há dois meses: “Sempre sou atendido muito bem aqui. Os médicos são atenciosos, tiram as dúvidas e cuidam da gente”.

“Vou fazer uma cirurgia renal e estou na policlínica para fazer os exames pré-cirúrgicos. Tudo muito bom”, diz a autônoma Rosana Souza, de 34 anos, moradora de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. “Na época da Covid, eu e meu marido estivemos na policlínica. Gostamos de tudo”, acrescenta.

“Ao longo de três anos de atendimento, a Policlínica Metropolitana vem, estrategicamente, atendendo uma parte de extrema importância na saúde pública do Pará”, aponta o secretário estadual de Saúde, Rômulo Rodovalho.

“Ao longo desses mil dias de funcionamento, alcançamos 2 milhões de serviços e a unidade manteve qualidade no atendimento. Implantamos programas com respostas rápidas, nos adaptamos a uma realidade nova, que foi o atendimento ao Covid-19, nos readaptamos ao perfil original, e trabalhamos com milhares de diagnósticos assertivos”, destacou Anderson Albuquerque, diretor executivo da Policlínica Metropolitana.

Legenda (Bruno Cecim/ Agência Pará)

Programas

A unidade recebeu dois programas da Sespa: o Pré-Operatório Rápido, com intuito de agilizar o tempo de espera para realização de exames pré-cirúrgicos; e o Triagem Pós-Covid, com objetivo de investigar as queixas clínicas de quem teve a Covid-19. Além disso, em 2022, a unidade passou a fazer os atendimentos ambulatoriais do Programa Casulo, voltado a pacientes transexuais.

Durante a pandemia, a Policlínica Metropolitana atendeu pacientes de todo o estado com casos leves e moderados da Covid-19. Ainda, com a administração das Policlínicas Itinerantes, foi possível percorrer vários municípios para dar assistência a casos gripais e aplicar a testagem para a doença.

O estabelecimento esteve entre as principais unidades de saúde no enfrentamento da pandemia no Pará.