Pessoas idosas: manter vacinação em dia faz a diferença

Estar com o calendário vacinal em dia é importante para as pessoas, independente de idade. No entanto, no caso de pessoas idosas, essa prática ganha uma importância ainda maior, dado que nesse fase da vida, por exemplo, uma simples gripe pode desencadear complicações na saúde desses cidadãos. Por isso, Rubenita da Silva Siqueira, 63 anos, comerciária aposentada e moradora do bairro Mangueirão, em Belém (PA), está sempre atenta às vacinas. Afinal, como ela própria afirma, "a gente tem que ajudar a natureza, nos cuidando, porque a nossa saúde precisa de atenção, e, então, temos de que ter disciplina, boa vontade, para aproveitar o que a ciência pode nos oferecer".

Ela pretende fechar 2023 já imunizada contra a gripe."Este ano, só falta eu tomar a vacina contra gripe, mas vou tomar até o prazo, já pela campanha de 2024. A gente tem que se imunizar contra doenças, né?", declara. Ela lembra que não titubeou em tomar as doses de vacina contra a covid-19. Aliás, a pandemia funcionou como uma espécie de divisor de águas para ela.

"Antes da covid-19, eu ligava para a vacinação, mas, depois da pandemia, eu fico mais atenta ao que se tem que fazer nesse sentido", destaca Rubenita. Ela conta que, agora, após a pandemia, pretende retomar a hidroginástica e passar a fazer musculação ou pilates. Fora a caminhada que faz sempre, todos os dias.

Essa disposição para viver, cuidar da saúde mental e física, é uma atitude que marca a vida de dona Rubenita. "Eu nunca fui de beber, só tomava um copinho, socialmente em algum evento com a família, e fumar, nunca fumei. Eu gosto mesmo é de estar com a minha família, passear, fazer exercício e conversar", revela essa mãe de três mulhres e um homem e avé de duas netas.

Calendário vacinal

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), o calendário vacinal do idoso é composto por: Hepatite b (se já tiver as 3 doses- considerar vacinado); dT (Dupla Adulto- 3 doses; a cada 10 anos uma dose de reforço); Pneumococica 23 valente (dose única); e Influenza (dose anual).

As campanhas de vacinação são de responsabilidade dos municípios. Desse modo, os usuários devem procurar as vacinas em unidades de Saúde e postos de vacinação, portando documento de identidade e cartão de vacinação.

"A Sespa orienta a população procurar os postos de vacinação antes do período chuvoso; atingir o Indicador Epidemiológico preconizado para essa vacinação; e a Sespa estimula os municípios na mobilização da população para a vacinação", repassa a Secretaria.

A vacinação contra Influenza nos estados da Região Norte foi antecipada para a proteção vacinal estar ativa durante do período chuvoso do inverno amazônico, como informa a Sespa, reduzindo riscos de complicações e mortes por doenças oportunistas como a pneumonia. A vacinação iniciou no dia 13 de novembro e vai até dia 15 de dezembro, para os seguintes grupos prioritários: Idoso; Gestante; Puérpera; Crianças; Trabalhador da Saúde; Trabalhador da Educação; Grupos de Comorbidade. A Meta é vacinar 90% da população de cada Grupo Prioritário.

Mas por que se deve atentar para a vacinação, afinal? Quem explica é o médico geriatra Karlo Moreira, integrante da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) e médico preceptor no Programa de Residência Médica em Geriatria da Universidade Federal do Pará (UFPA).

"A vacinação é essencial tanto para pessoas jovens, crianças, adultos e também para idosos. A vacinação é uma das mais importantes medidas de prevenção primária. Você institui uma ação que evita o surgimento de doenças, que evita o surgimento de formas graves da doença. Não tem nada tão impactante quanto a vacinação. Embora existam outras medidas de prevenção primária", destaca o médico.

Ele destaca que as pessoas, independente da faixa etária, devem seguir o calendário vacinal. Não existe um limite de idade para parar de tomar vacina, mas, sim, deve-se respeitar o calendário vacinal. Algumas vacinas são tomadas anualmente até o resto da vida. "Então mesmo pessoas mais frágeis, que vivem em instituição de longa permanência, precisam respeitar o calendário vacinal. Então se está indicado tomar a vacina para aquela faixa de idade, devemos estimular e fazer uso dela", acrescenta.

Gripe

Acerca da vacinação contra a gripe, o geriatra afirma ser essa imunização muito importante para a pessoa idosa, porque pessoas jovens, quando gripam, ficam mal e faltam ao trabalho. A vacina diminui a incidência e as complicações da gripe e reduz as faltas ao trabalho. "No idoso, isso é diferente. Muitos idosos, particularmente idosos com problemas de doenças, idosos considerados frágeis, eles, quando pegam gripe, podem evoluir para a pneumonia, que é uma complicação da gripe. E alguns podem até morrer por conta dessas complicações. Então, quando você vacina e diminui a chance de pegar gripe, você também diminui a chance de agravar, de ter complicações dessa gripe. E, consequentemente, você diminui a chance de você morrer por gripe. Então, vacinação para gripe em pessoas idosas é fundamental", reitera.

Como o vírus da gripe está em constante mudança, a vacina também precisa estar em constante mudança. Então, é recomendado fazer vacina para gripe anualmente, a partir dos 60 anos.

O médico ressalta que a pessoas idosas devem estar atentas a outras vacinas importantes, como a contra o Herpes Zoster, que combate a complicação grave da varicela; a vacina contra a hepatite B, causa de doença e de cirrose, em particular; contra o tétano, que, inclusive, reforço de dez em dez anos; a vacina para a pneumonia, a antipneumocóscara, para combater pneumonias e algumas outras doenças causadas pelo pneumococo, como autite. Outra vacina é a contra a febre amarela.

Uma das formas talvez de orientar as pessoas idosas é levá-las para a campanha, levá-los para as unidades de vacinação e dar o exemplo também de tomar as vacinas.

De uma forma geral, a maioria das vacinas são dadas pelo Ministério da Saúde nos postos de saúde. Também podem ser encontradas em clínicas particulares.



