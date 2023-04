'Pescoço tecnológico': saiba como se prevenir contra essa doença de agora

A servidora pública Janaína Beltrão Corrêa, 47 anos, informa que já teve muito problema de dores no pescoço, mas hoje tem bem menos. Isso porque ela decidiu investigar a fundo a causa dessa complicação física e adotou o tratamento com a Fisioterapia. Por trás das dores estaava o uso excessivo de smartphones e celulares.

A mudança positiva para Janaína se traduziu em ações concretas. "Eu mudei a posição de como uso o celular em casa à noite. Procuro uma posição confortável e coloco um apoio para que o celular fique na direção dos meus olhos. Assim, evito ficar olhando para baixo e forçando o pescoço. Também consigo evitar carregar todo o peso do celular com o braço esquerdo, o que, no passado, já me causou sérias dores no braço que irradiavam para o pescoço", revela.

A quem não quer sofrer com o 'pescoço tecnológico', Janaína recomenda "fazer osteopatia para sair da crise e diminuir o tempo de uso do aparelho celular para evitar novas dores; eu, por exemplo, uso alguns aplicativos no computador, já que a postura é menos prejudicial para a minha cervical. E também costumo assistir alguns vídeos na TV".

Era tecnológica

O 'pescoço tecnológico' ou 'tech neck' configura-se como uma deformidade provocada pelo abuso no uso de celulares e smartphones, e pode causar papada e rugas nessa região do corpo humano. Cidadãos em todas as idades podem apresentar esse problema. O excesso do uso desses eletrônicos pode, inclusive, atingir a coluna cervical, provocando dores. Tudo isso porque muita gente passa horas nos aparelhos ou segurando-os com um dos lados da cabeça e um dos ombros, ou passando muito tempo olhando para baixo, isto é, sem qualquer preocupação com a postura, com o corpo.

Por essa razão, a fisioterapeuta Janaina Kzam, funcionária pública, observa que o sintoma mais comum do 'pescoço tecnológico' é a dor. "Dor essa que pode ser localizada no pescoço ou apresentar sintomas como dor de cabeça, formigamento em braços ou mãos, assim como, dificuldade para movimentar o pescoço pra cima e pra baixo ou realizar a rotação para ao lado".

Janaina destaca que essa deformidade está relacionada à era totalmente tecnológica em que se vive hoje, ou seja, com o acesso a informações na palma da mão. "Mas, tudo que é em excesso provocada desequilíbrio no corpo. Então, a postura por horas em uma determinada posição favorece que estruturas fiquem mais tensionadas que outras. Por isso, se você trabalha com computadores, dê preferência para telas maiores, porque em celulares você precisa de mais foco e fixação para executar a tarefa, assim como terá que ficar sustentando o peso do mesmo", destaca.

Como pontua a fisioterapia, esse tipo de queixa e sintomas atingiu um pico maior durante a pandemia em função do home office (trabalho em casa) e geralmente não era ambiente projetado. Foram utilizados ambientes adaptados para essa nova realidade que se instaurou, como salienta. "O número de dor em função de uso incorreto com as estruturas do corpo provocou tensionamento dos músculos locais ou a distância", completa.

Tratamento

O tratamento requer uma avaliação clínica por um profissional da saúde de acordo com a queixa do paciente. Na avaliação física, realizar testes dos movimentos próprios da região e, se necessário, exames complementares. Essa avaliação pode ser realizada por fisioterapeutas, médicos. O que não deve é subestimar os sintomas, principalmente se a dor for a queixa e evitar a automedicação, como assinala Janaina Kzam.

Veja dicas para prevenir o 'pescoço tecnológico':

- Busque equilibrar sempre o uso contínuo.

- Faça paradas a cada uma hora. Movimente-se. Busque alongamentos com algum especialista.

- Tente adaptar da melhor forma seu ambiente de trabalho caso seja em sua residência.

- Preze por uma mesa adequada a sua altura e telas maiores do computador.

- Pratique atividade físicas, pilates, Yoga.

- Prepare seu corpo fortalecendo e ganhando mobilidade, assim, você terá mais consciência corporal e trabalhará de forma preventiva evitando lesões.