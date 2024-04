Passa para 24 o número de pacientes internados após vazamento de amônia em frigorífico de Marabá

Mais cinco pessoas deram entrada no Hospital Municipal de Marabá (HMM) por conta do vazamento de gás amônia em um frigorífico no município na manhã desta segunda-feira (22). Agora, são 24 pacientes, sendo 8 homens e 16 mulheres - incluindo uma gestante de 06 semanas -, que foram medicados.

Essa última atualização foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta tarde por meio de nota. O quadro de saúde dos pacientes é considerado leve e estável. Ainda segundo as informação do hospital, os pacientes seguem em observação até a alta médica.

Em nota, a JBS esclareceu que o vazamento de amônia ocorrido nesta manhã na unidade de Marabá foi prontamente controlado. "Todos os colaboradores estavam utilizando os equipamentos de segurança padrões e receberam atendimento médico imediato e toda a assistência necessária. Não houve casos graves entre os atendidos", detalha a empresa.