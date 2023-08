Parte das obras do Hospital Ophir Loyola foi entregue à população e já está apta ao uso

O Hospital Ophir Loyola (HOL) vem passando por obras e, na manhã desta quinta-feira (31), parte delas foi entregue à população. A nova fachada, recepção, centro cirúrgico, auditório Luiz Geolás de Moura Carvalho e o refeitório dos servidores foram entregues pelo governador Helder Barbalho ao lado da vice-governadora, Hanna Ghassan, e da diretora-geral Ivete Vaz. Durante a inauguração foi feita a visita técnica às obras do Casarão, antiga residência do vice-governador do Estado, da medicina nuclear, do centro de material esterilizado, e do laboratório de análises clínicas e do setor de radioterapia da instituição.

As obras de infraestrutura física e tecnológica hospitalar modernizaram as instalações para atender as legislações vigentes, garantir um melhor acolhimento e possibilitar um espaço de ensino em serviço. A gestão adquiriu equipamentos de alta tecnologia, ampliando serviços e garantindo qualidade e celeridade na assistência prestada aos usuários dos 144 municípios do Pará. A cada ano, o HOL realiza mais de 1 milhão de atendimentos.

Uma das obras entregues pelo governador Helder Barbalho foi o centro cirúrgico que foi modernizado e já está em pleno funcionamento. O espaço físico conta com sete salas cirúrgicas, sala de recuperação pós-anestésica, áreas técnicas e recebeu novos sistemas médicos e passou por renovação das instalações elétricas para garantir procedimentos mais seguros. Por ano, o hospital realiza cerca de 3.500 cirurgias de alta complexidade nas áreas de oncologia, neurocirurgia e transplantes.

“O ‘Ophir Loyola’ representou dentre todos os equipamentos de saúde do estado, o maior desafio. Inclusive, muitas vezes, Hanna e eu conversamos com nossa equipe dizendo que não é correto que estejamos inaugurando novos hospitais nos padrões mais evoluídos da medicina do mundo e um hospital histórico e importante como o Ophir Loyola fique para trás. E, hoje, nós estamos vendo essa transformação. Quando convoquei a Ivete há um ano e meio para essa missão, ela resistiu. Mas hoje eu tenho certeza que foi uma decisão acertada”, destacou o chefe do Executivo.

O auditório Luiz Geolás de Moura Carvalho, que estava em desuso há nove anos devido a problemas estruturais, foi entregue com 140 lugares e salas multiuso, sala de estar para palestrantes e sala audiovisual. No espaço, serão ministradas aulas para os residentes médicos e multiprofisonais, e serão realizadas reuniões e eventos científicos da instituição, que é certificada como Hospital de Ensino e Pesquisa. Agora, os procedimentos cirúrgicos poderão ser transmitidos em tempo real para o auditório com o objetivo de contribuir com a formação dos residentes.

O governador visitou as obras iniciadas na radioterapia para readequação de bunkers para a instalação de dois novos aceleradores lineares de partículas HalcyonTM, uma das mais avançadas tecnologias utilizadas no tratamento radioterápico para substituir equipamentos antigos. O serviço também está sendo reestruturado para receber o novo tomossimulador, equipamento usado no planejamento da quantidade exata de radiação e números de aplicações para combater um tumor.

O serviço de Medicina Nuclear também passa por reforma e ampliação para a instalação da Gama-câmara e do Pet-Scan, tecnologias usadas no diagnóstico e estadiamento do câncer.

Outros espaços passam por reformas como a Central de Material Esterilizado e o casarão, antiga residência do vice-governador do Estado, que passa por restauro e preservação do patrimônio de importância histórica e cultural do município de Belém. O imóvel é anexo ao HOL será utilizado para a instalação de setores administrativos, em consonância com o Código de Obras de Belém e demais órgãos fiscalizadores.

“A nossa instituição tem um modelo de gestão voltado e alinhado às melhores práticas, padrões de trabalho e políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS. Temos uma preocupação contínua em trazer melhorias para o hospital, com intuito de obter excelentes resultados para o tratamento de alta complexidade ofertado aos pacientes. E essas soluções na infraestrutura física acompanham os avanços no nosso parque tecnológico, que está cada vez mais moderno a fim de prestar o melhor e mais eficiente tratamento aos nossos usuários”, afirmou a diretora-geral Ivete Vaz.

Em outubro deste ano o HOL contará com uma nova Unidade de Cuidados Paliativos Oncológicos (CCPO). Localizada no bairro do Jurunas, em Belém, o serviço oferecerá assistência especializada, controle da dor e de demais sintomas de pacientes com o câncer em progressão. Com área total de 2.593,83 m², o novo prédio disporá de 40 leitos, sendo metade destinada à Unidade de Atendimento Imediato (UAI).

“Até início de outubro, nós devemos inaugurar a Unidade de Cuidados Paliativos que será a primeira do Norte do Brasil. São novos leitos para que possamos desafogar a estrutura paliativa e receptiva. Isso porque uma das fotografias que mais me chocou foi a situação dos pacientes em estágio avançado do câncer, então assumimos esse compromisso de garantir uma assistência humanizada e digna”, ressaltou o governador do Pará.