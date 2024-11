Parque Zoobotânico convida público a escolher nome do novo morador do Mangal

Com uma postura altiva e um grande bico de cor vibrante, o mais novo morador do Mangal das Garças chegou para abrilhantar ainda mais o plantel de aves do Parque. Trata-se de um exemplar de Tucano-toco (Ramphastos toco), também conhecido por tucanuçu, considerado o maior dos tucanos. O animal passa por um período de quarentena e adaptação e logo será inserido nos projetos de educação ambiental do complexo zoobotânico. O nome do novo integrante será escolhido pelo público por meio de enquete nas redes sociais do Mangal.

A ave pertence à família ranfastídeos, que inclui tucanos e araçaris, os quais vivem em todo o Brasil central e partes da Amazônia. O Tucano-toco geralmente chega aos 56 centímetros e pesa 540 gramas. Com expectativa de vida de até 20 anos, esses animais têm como principal característica o longo bico amarelo-alaranjado, que pode alcançar até 22 centímetros.

O novo morador chegou ao Parque Zoobotânico Mangal das Garças por meio do Ideflor-bio, após entrega voluntária da família que o criava na Ilha do Marajó, ao órgão ambiental. O médico veterinário Camilo Gonzáles explica que ave é considerada jovem e passa por um período de quarentena e realização de exames.

“É uma ave juvenil, provavelmente entre seis e oito meses. Ele é um animal frutífero, que na natureza se alimenta de uma variedade de frutos e ajudam a manter a floresta viva, por meio da dispersão de sementes. O tucano chegou ao Mangal há 15 dias e está passando por um período de quarentena para avaliações médicas e adaptação. A introdução dessa espécie de ave é sempre um desafio, por se tratar de um animal territorialista, então faremos uma inserção cautelosa, sempre observando a aceitação dos outros tucanos do Parque”, conta Camilo.

O Mangal conserva outros quatro espécimes de tucanos e um aracari, com os quais o Tucano-toco será colocado em convivência para fins de readaptação e integração ao Parque. A ave também fará parte dos projetos de educação ambiental, nos quais o público poderá ver de perto e aprender mais sobre o modo de vida dos tucanos, além de saber curiosidades e garantir um registro com o animalzinho.

Curiosidades

Os tucanos-toco são muito inteligentes. No ritual de acasalamento, por exemplo, machos e fêmeas jogam caroços de frutas uns nos outros. Outra curiosidade é o grande bico, que apesar de parecer enorme e pesado, é constituído de tecido ósseo esponjoso que forma uma estrutura não maciça e areada, parecida com um favo-de-mel. Isso torna o bico mais leve e ajuda a não dificultar o voo. Geralmente se alimentam de frutos e também de ovos e pequenos vertebrados.

Ajude a escolher o nome do novo morador do Mangal – O Mangal quer a ajuda do público para a escolha do nome do novo morador. Será lançada uma caixinha de perguntas no perfil do Instagram do Parque para que os visitantes deixem sugestões de nomes para o bichinho. Para participar basta seguir o perfil @mangaldasgarcas e deixar a sugestão.

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças é administrado pela Organização Social Pará 2000, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e funciona de terça a domingo das 8h às 18h com entrada gratuita.