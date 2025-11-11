Capa Jornal Amazônia
Paraense vira referência em tecnologia e cria curso para impulsionar jovens da Amazônia

Voltado tanto a iniciantes quanto a profissionais, o curso simula desafios reais do setor e tem como objetivo preparar jovens da amazônidas para atuar em empresas do Brasil e do exterior

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de pessoa trabalhando com códigos no computador (Foto: Reprodução | Freepik)

Com foco em capacitar novos talentos da região Norte, o curso online criado pelo engenheiro de computação Patrick Monteiro oferece formação prática para quem deseja ingressar ou se atualizar no mercado de desenvolvimento de software. Voltado tanto a iniciantes quanto a profissionais com alguma experiência, o curso simula desafios reais do setor e tem como objetivo preparar jovens da Amazônia para atuar em empresas do Brasil e do exterior — sem precisar sair de casa.

A proposta surgiu da vivência do próprio criador do curso, que conhece de perto os obstáculos enfrentados por quem tenta começar na área em regiões com pouca estrutura tecnológica. Nascido em Abaetetuba, no nordeste do Pará, Patrick começou a carreira como desenvolvedor PHP em um cenário de escassas oportunidades. O ponto de virada veio quando participou de projetos de modernização no Banpará, onde teve contato com o framework Vue.js, tecnologia que moldaria sua trajetória nos anos seguintes.

image (Foto: Divulgação)

Com dedicação e constante aprendizado, Patrick se tornou uma das principais referências brasileiras no Quasar Framework, tecnologia derivada do Vue.js, e passou a compartilhar seus conhecimentos por meio do canal Vuejs Expert – Patrick Monteiro, no YouTube, que já soma quase 500 mil visualizações. “A ideia sempre foi ajudar quem tem interesse, mas não sabe por onde começar”, explica.

Além do conteúdo online, Patrick também é um dos fundadores da comunidade Devs Norte, considerada a maior da área de tecnologia na região. O grupo organiza palestras, oficinas e encontros voltados à formação de uma rede de profissionais do Norte, incentivando o desenvolvimento do setor e criando pontes com o mercado digital.

Mesmo vivendo hoje em São Paulo, com passagens por startups como Kovi, Solfácil e Zarv, Patrick mantém forte vínculo com sua cidade natal e com a missão de retribuir à região tudo o que aprendeu. “O curso nasceu da vontade de preparar pessoas do Norte para competir em qualquer lugar do mundo. Hoje, com o trabalho remoto, isso é totalmente possível”, afirma.

O curso Vue.js Expert está disponível com conteúdo baseado em projetos reais, cobrindo desde os fundamentos da programação até técnicas avançadas de desenvolvimento de interfaces web modernas.

image (Foto: Divulgação)

Além da formação técnica, Patrick também criou o AbaetéFest, aplicativo que divulga eventos e atrativos turísticos de Abaetetuba, como forma de unir tecnologia e valorização regional. “É uma forma de mostrar o potencial da nossa cidade, com cultura, movimento e criatividade”, destaca.

Para ele, o maior desafio ainda é romper barreiras históricas e impulsionar o desenvolvimento tecnológico na Amazônia. Com iniciativas como o curso Vue.js Expert e a comunidade Devs Norte, Patrick espera inspirar uma nova geração de profissionais da região. “A Amazônia tem talento. Falta oportunidade. Meu papel é abrir portas para que esses jovens vejam que é possível trilhar esse caminho”, conclui.

Palavras-chave

