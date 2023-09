Pará vai compartilhar experiências de combate ao desmatamento com o Mato Grosso

Com os registros constantes de queda no desmatamento, tendo alcançado a marca de 70% de redução dos alertas de áreas desmatadas em agosto de 2023, o Pará vai compartilhar métodos da implementação dessa política pública ambiental com o estado do Mato Grosso (MT), por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas).

“O Pará vem implementando êxitos na sua política de combate ao desmatamento, com as operações 'Amazônia Viva' e 'Curupira', estratégias que, juntas, já trazem importantes resultados, garantindo mais de 38 mil hectares de áreas ilegais embargadas e mais de 300 equipamentos apreendidos, somente este ano. Portanto, essa troca de experiências com o Mato Grosso é fundamental para que boas práticas sejam replicadas pelo país”, afirmou Mauro O’ de Almeida, titular da Semas.

Representantes da Polícia Civil do Mato Grosso e da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) já estiveram na sede da Semas, em Belém, este mês, para conhecer a estrutura jurídica, física, tecnológica, procedimental de operações e de inteligência utilizada pela Secretaria, além do aparato logístico da Polícia Civil do Pará.​

No seminário “Políticas Públicas Inovadoras, Comando e Controle e Mudanças Climáticas”, que será realizado nos dias 10 e 11 de outubro em Cuiabá (MT), a Semas vai apresentar os casos de sucesso no enfrentamento dos crimes ambientais para que Mato Grosso considere adotar essas estratégias em suas ações. O evento terá participações de representantes do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais e Renováveis (Ibama).