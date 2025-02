Pará tem uma estrada federal entre as piores vias do país, aponta levantamento da PRF

No Pará, dois trechos críticos da rodovia BR-316, entre os quilômetros 20 a 30 e 60 a 70, apresentam pontos críticos - devido ao estado da via - segundo o Guia Viagem Segura 2025, da Confederação Nacional do Transporte (CNT). Esses pontos são destaque no levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que mapeou as vias com maior índice de acidentes graves entre 2017 e 2024. Ainda segundo o levantamento, as rodovias estaduais não apresentam nenhum problema crítico.

Também segundo a pesquisa, os 91 trechos selecionados como os mais perigosos nas BRs pela Polícia Rodoviária registraram o maior índice de acidentes graves entre 2017 e 2024. Os trechos mais críticos cortam sete estados: Santa Catarina (22), Minas Gerais (16), São Paulo (11), Paraná (10), Rio de Janeiro (10) Pernambuco (7) e Bahia (3). Outros pontos mapeados pela PRF que também apresentam maior risco estão no Distrito Federal, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

"Nós fizemos uma análise criteriosa dos dados e identificamos 91 trechos críticos de acidentes de trânsito neste mesmo período do ano, ao longo dos últimos anos. Mapeamos, nesses pontos, ocorrências que nos dão uma probabilidade de 50% de ocorrer novamente", explicou diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Oliveira, em coletiva de imprensa para apresentar os detalhes da operação do carnaval deste ano.

BR-155

Além de todo esse cenário específico da BR-316, a BR-155, no município de Sapucaia, no sudeste paraense, foi interditada devido às fortes chuvas registradas nesta na última quinta-feira (27). Ainda no dia 20 de fevereiro, uma cratera tinha sido aberta na via, também por causa do temporal que atingiu a região. Nesta sexta-feira (28), equipes da PRF do Pará estavam no local para orientar sobre um desvio que está sendo feito no trecho.

Estudo

Um estudo sobre segurança nas estradas feito pela CNT apontou cerca de 73 mil acidentes nas rodovias federais no ano passado, com aproximadamente 6 mil mortes. O total de feridos chegou próximo a 84 mil. Segundo o guia elaborado pela confederação, a colisão é o tipo mais recorrente de acidente e no ano passado, ultrapassou o número de 44 mil nas estradas federais, correspondendo a pouco mais de 60% das ocorrências. Saída de pista, capotamento ou tombamento e atropelamento seguem na lista.

Já a reação tardia ou ineficiente do condutor é a causa mais recorrente dos acidentes, totalizando cerca de 11 mil ocorrências. A BR-101, que passa pelos estados do litoral brasileiro do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, foi a rodovia que registrou mais acidentes no período estudado pelo Guia Viagem Segura 2025 — entre novembro de 2023 e outubro de 2024 — com 12.654 ocorrências, o correspondente a 17,4% dos acidentes. A BR-116, que vai do Rio Grande do Sul ao Ceará, foi a via com maior número de mortes, chegando a 781, ou 13% do total.

O estudo da CNT concluiu que as piores estradas do Brasil são estaduais. Foram classificadas como péssimas 20 delas no Guia Viagem Segura. O Nordeste é a região com o maior número de trechos precários. Pernambuco lidera o ranking com as rodovias PE-545, PE-096, PE-177 e PE-126. Na listas também são citadas estradas da Paraíba (PB-400), do Rio Grande do Norte (RN-118), do Rio Grande do Sul (RS-153, RS-471, RS-481 e RS-640) e do Rio de Janeiro (RJ-155). A avaliação leva em conta problemas no pavimento e na sinalização, além de deficiência na geometria da via.

DNIT

Sobre o atual estado das rodovias federais que passam pelo Pará, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou, especificamente, que há bloqueio total no km 254,4 da BR-308/PA, no município de Viseu. “Neste ponto da rodovia, a ponte sobre o Igarapé São Sebastião foi danificada e precisou ser interditada para a realização de reparos. Para realizar os reparos o DNIT declarou emergência. Até que a estrutura seja recuperada a autarquia sugere aos motoristas que utilizem a PA-462 como rota alternativa”, detalha o comunicado do DNIT.