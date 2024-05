Pará registra 21% de redução no desmatamento e tem menor área desmatada desde 2019

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou que o Pará apresentou uma redução de 863 km² de área desmatada na comparação entre 2022 e 2023. Os dados garantem uma queda de 21% no desmatamento, conforme o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes). No ano de 2022, a área total era de 4.162 km² e em 2023 é de 3.299 km², a menor área desmatada registrada pelo Inpe no estado desde 2019.

Os índices são referentes ao desmatamento verificado por satélite no ano Prodes 2023, que vai de agosto de 2022 a julho de 2023, e confirmam a expectativa de redução que o Governo do Estado projetava para o período.

O Prodes utiliza imagens de satélites Landsat para detectar desmatamentos por corte raso e degradação progressiva, como árvores completamente destruídas por incêndios. A taxa de desmatamento é divulgada anualmente desde 1988 e é medida sempre de agosto de um ano a julho do ano seguinte.

"A estimativa para o Estado do Pará era de 3.272 km² no final do ano passado e o dado final ficou em 3.299 km². A diferença entre 2023-2022 é de 21%, o mesmo índice com que estávamos trabalhando", afirma o secretário de meio ambiente e sustentabilidade do Pará, Mauro O’de Almeida.

Ainda conforme o titular da Semas, a queda do desmatamento no Pará é reflexo da eficácia da política ambiental do Estado, como as ações ostensivas de combate a ilícitos ambientais, a Operação Curupira e a Operação Amazônia Viva.

"Desde 2020 passou a ocorrer redução do percentual de aumento nas taxas de desmatamento do estado, alcançando em 2020 diminuição de 17% em relação a 2019, e em 2021 7% em relação a 2020. Esses dados já indicavam tendência de redução do desmatamento, o que se confirmou em 2022, quando a redução foi de 21%, e se consolida em 2023 com nova redução de 21%", completa o secretário.

O combate ao desmatamento tem proporcionado a redução gradativa do desmatamento no estado desde a implementação do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), graças às operações de fiscalização e combate aos ilícitos ambientais, ‘Amazônia Viva’ e ‘Curupira’.

"Em maio nos deparamos com uma das maiores tragédias climáticas do nosso país. É hora de construirmos novos compromissos e paradigmas contra o desequilíbrio climático. A significativa redução do desmatamento no Pará, não apenas reflete nosso firme compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região, como também ressalta os avanços concretos alcançados em nossos esforços de conservação. Os dados são resultados da estratégia coordenada entre os órgãos ambientais e de segurança do Governo do Estado. Esse trabalho tem sido essencial. Com a continuidade de nossas ações, estamos comprometidos em combater o desmatamento ilegal em nosso Estado. As urgências climáticas exigem de todos nós uma construção baseada na natureza", destaca Helder Barbalho, governador do Pará.

Redução de 45% em 15 municípios

Ainda conforme os dados do Prodes, os 15 municípios incluídos no Decreto de Emergência Ambiental, instituído pelo governador Helder Barbalho, tiveram redução de 45% em relação ao período anterior (agosto de 2021 a julho de 2022).

Altamira, Anapu, São Félix do Xingu, Pacajá, Novo Progresso, Itaituba, Portel, Senador José Porfírio, Novo Repartimento, Uruará, Rurópolis, Placas, Trairão, Jacareacanga e Medicilândia, que estão no foco da Operação Curupira, de combate ao desmatamento, apresentaram, juntos, redução total em área equivalente a 1.531 km².