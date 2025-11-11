Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Pará firma cooperação socioambiental com Hydro para combate às queimadas

O acordo contempla ainda ações voltadas à gestão de resíduos sólidos urbanos em Belém e à capacitação de servidores da Semas

O Liberal
fonte

O plano de trabalho prevê que as primeiras entregas sejam realizadas ainda no último trimestre de 2025 (Marcelo Lelis / Ag. Pará)

O Programa Estadual de Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais (PEPIF), que integra os compromissos socioambientais da Hydro e visa apoiar políticas públicas ambientais de interesse coletivo firmou um acordo de cooperação junto ao governador Helder Barbalho, nesta segunda-feira (10). Entre as ações previstas, estão a doação de equipamentos e o apoio operacional às equipes de campo, para ampliar a capacidade de resposta e de prevenção do Pará frente aos incêndios florestais e queimadas ilegais.

Com vigência de 36 meses, o acordo prevê a aquisição, manutenção e distribuição de equipamentos especializados utilizados nas ações de prevenção e combate, conforme o Plano Operativo Anual do programa, instituído pelo Decreto Estadual nº 4.739/2025. A iniciativa inclui ainda o treinamento e a qualificação das equipes operacionais.

Durante o ato de assinatura realizado na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), Helder Barbalho destacou o papel do Pará no enfrentamento às mudanças climáticas. “Só teremos justiça climática se tivermos justiça social. Para garantir estes direitos ao meio ambiente e à sociedade local, estaremos promovendo a paz na Amazônia e contribuindo para um mundo melhor, que evite o avanço da temperatura e projete para as próximas gerações a contribuição decisiva do nosso tempo”, afirmou.

O governador também ressaltou os resultados já alcançados pelo programa. “Ano passado tivemos um grande número de incêndios florestais e este ano já reduzimos os focos de queimadas em 85%”.

o secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Rodolpho Zahluth Bastos, explicou “a gente tem discutido vários acordos com a Hydro. Esse primeiro envolve um apoio direto ao PEPIF, com a entrega de equipamentos que estão sendo definidos pelo Corpo de Bombeiros, para fortalecer as equipes que atuam na linha de frente”.

Zahluth afirmou que, “a parceria reforça a integração entre o setor público e a iniciativa privada em torno da pauta climática e da proteção ambiental”.

Banco da Paz: legado simbólico e sustentável

Durante a solenidade também foi apresentado o Banco da Paz, projeto inspirado nos ideais de Nelson Mandela e símbolo de união, empatia e compromisso com a sustentabilidade. A estrutura foi construída com alumínio de baixo carbono produzido no Pará e reforça o papel do Governo do Estado e da Hydro no desenvolvimento de soluções inovadoras e responsáveis para o futuro.

Mais do que uma instalação urbana, o Banco da Paz convida à reflexão sobre a importância do diálogo na construção coletiva de uma sociedade mais justa e sustentável. O espaço ficará como legado permanente para Belém, cidade-sede da COP30, convidando a população a pensar conjuntamente em caminhos que conciliem progresso e respeito ao meio ambiente.

Ações complementares em Belém

O acordo contempla ainda ações voltadas à gestão de resíduos sólidos urbanos em Belém e à capacitação de servidores da Semas, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). As iniciativas estão alinhadas ao Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) e à Política Estadual sobre Mudanças Climáticas (Lei nº 9.048/2020), que orientam o Pará rumo a uma economia de baixo carbono.

“Ampliaremos as ofertas de coletores de resíduos em Belém. A Hydro vai apoiar essa agenda dentro da estrutura definida pela Prefeitura, reforçando a gestão de resíduos sólidos da capital”, destacou o secretário Rodolpho Bastos.

Na frente de qualificação do quadro técnico da Semas, o acordo prevê a oferta de bolsas de doutorado para servidores efetivos, em parceria com o Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) da UFPA. “As bolsas vão ser disponibilizadas para as equipes da Semas, reforçando nossa estratégia de valorização e formação técnica dos servidores públicos”, destacou Rodolpho Bastos.

O plano de trabalho prevê que as primeiras entregas sejam realizadas ainda no último trimestre de 2025, com etapas sucessivas até novembro de 2028, assegurando transparência, integridade e governança na execução das ações, conforme as diretrizes do Governo do Pará.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CORRIDA

Circuito de corridas do Sesi chega a Castanhal no dia 30 de novembro

As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de novembro

11.11.25 11h47

PARÁ

Pará firma cooperação socioambiental com Hydro para combate às queimadas

O acordo contempla ainda ações voltadas à gestão de resíduos sólidos urbanos em Belém e à capacitação de servidores da Semas

11.11.25 11h42

TECNOLOGIA

Inteligência artificial e inovação transformam agricultura no Pará

O uso de IA, sensores, aplicativos e robótica já começa a mudar o dia a dia de produtores rurais em municípios como Breves, no arquipélago do Marajó, e Icoaraci, distrito de Belém

10.11.25 6h15

RECURSO HÍDRICO

Amazônia abriga o maior aquífero do mundo, com água para 250 anos de consumo global

Estudo da UFPA mostra que aquífero amazônico pode abastecer a população mundial por séculos

09.11.25 9h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

PARÁ

UFPA adia início das inscrições do Processo Seletivo 2026; veja a nova data

Até o momento, a UFPA não informou se o cronograma das demais etapas do PS 2026 sofrerá alterações em decorrência do novo início das inscrições

24.10.25 19h38

PARÁ

UFPA anuncia data das inscrições para o Processo Seletivo 2026; saiba quando

Neste ano, estão sendo ofertadas sete mil e setenta e cinco (7.075) vagas de graduação, na modalidade presencial, e cento e noventa e duas (192) vagas adicionais, reservadas e destinadas a pessoas com deficiência (PcD), distribuídas em 192 cursos, nos doze campi da Universidade

20.10.25 18h05

GRADUAÇÃO

Confira o cronograma dos processos seletivos 2026 das universidades públicas do Pará

A pouco mais de um mês para o Enem, algumas universidades públicas que utilizam a nota da prova como critério de avaliação já definiram os cronogramas de seus processos seletivos

22.10.25 8h00

DEMORA

Mais de 43 mil pessoas aguardam perícia do INSS no Pará, com espera média de 76 dias

Até setembro deste ano, o Pará contabilizava 49.504 requerimentos na fila, segundo dados do Ministério da Previdência Social

09.11.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda