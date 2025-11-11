Pará firma cooperação socioambiental com Hydro para combate às queimadas

O Programa Estadual de Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais (PEPIF), que integra os compromissos socioambientais da Hydro e visa apoiar políticas públicas ambientais de interesse coletivo firmou um acordo de cooperação junto ao governador Helder Barbalho, nesta segunda-feira (10). Entre as ações previstas, estão a doação de equipamentos e o apoio operacional às equipes de campo, para ampliar a capacidade de resposta e de prevenção do Pará frente aos incêndios florestais e queimadas ilegais.

Com vigência de 36 meses, o acordo prevê a aquisição, manutenção e distribuição de equipamentos especializados utilizados nas ações de prevenção e combate, conforme o Plano Operativo Anual do programa, instituído pelo Decreto Estadual nº 4.739/2025. A iniciativa inclui ainda o treinamento e a qualificação das equipes operacionais.

Durante o ato de assinatura realizado na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), Helder Barbalho destacou o papel do Pará no enfrentamento às mudanças climáticas. “Só teremos justiça climática se tivermos justiça social. Para garantir estes direitos ao meio ambiente e à sociedade local, estaremos promovendo a paz na Amazônia e contribuindo para um mundo melhor, que evite o avanço da temperatura e projete para as próximas gerações a contribuição decisiva do nosso tempo”, afirmou.

O governador também ressaltou os resultados já alcançados pelo programa. “Ano passado tivemos um grande número de incêndios florestais e este ano já reduzimos os focos de queimadas em 85%”.

o secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Rodolpho Zahluth Bastos, explicou “a gente tem discutido vários acordos com a Hydro. Esse primeiro envolve um apoio direto ao PEPIF, com a entrega de equipamentos que estão sendo definidos pelo Corpo de Bombeiros, para fortalecer as equipes que atuam na linha de frente”.

Zahluth afirmou que, “a parceria reforça a integração entre o setor público e a iniciativa privada em torno da pauta climática e da proteção ambiental”.

Banco da Paz: legado simbólico e sustentável

Durante a solenidade também foi apresentado o Banco da Paz, projeto inspirado nos ideais de Nelson Mandela e símbolo de união, empatia e compromisso com a sustentabilidade. A estrutura foi construída com alumínio de baixo carbono produzido no Pará e reforça o papel do Governo do Estado e da Hydro no desenvolvimento de soluções inovadoras e responsáveis para o futuro.

Mais do que uma instalação urbana, o Banco da Paz convida à reflexão sobre a importância do diálogo na construção coletiva de uma sociedade mais justa e sustentável. O espaço ficará como legado permanente para Belém, cidade-sede da COP30, convidando a população a pensar conjuntamente em caminhos que conciliem progresso e respeito ao meio ambiente.

Ações complementares em Belém

O acordo contempla ainda ações voltadas à gestão de resíduos sólidos urbanos em Belém e à capacitação de servidores da Semas, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA). As iniciativas estão alinhadas ao Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA) e à Política Estadual sobre Mudanças Climáticas (Lei nº 9.048/2020), que orientam o Pará rumo a uma economia de baixo carbono.

“Ampliaremos as ofertas de coletores de resíduos em Belém. A Hydro vai apoiar essa agenda dentro da estrutura definida pela Prefeitura, reforçando a gestão de resíduos sólidos da capital”, destacou o secretário Rodolpho Bastos.

Na frente de qualificação do quadro técnico da Semas, o acordo prevê a oferta de bolsas de doutorado para servidores efetivos, em parceria com o Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) da UFPA. “As bolsas vão ser disponibilizadas para as equipes da Semas, reforçando nossa estratégia de valorização e formação técnica dos servidores públicos”, destacou Rodolpho Bastos.

O plano de trabalho prevê que as primeiras entregas sejam realizadas ainda no último trimestre de 2025, com etapas sucessivas até novembro de 2028, assegurando transparência, integridade e governança na execução das ações, conforme as diretrizes do Governo do Pará.