Pará é o 14° estado do Brasil com mais solicitações para bloqueio de ligações indesejadas

O Pará ocupa a 14º colocação entre os estados brasileiros que mais realizaram a solicitação para bloquear ligações indesejadas. Dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) apontam que, em pouco mais de quatro anos e meio, cerca de 60.355 pessoas em todo o Estado optaram por evitar as chamadas inoportunas. Para isso, o público realizou o cadastro na plataforma “Não me Perturbe”, que impede as ligações com ofertas não solicitadas de crédito consignado.

Todos os anos cresce o número de pessoas que buscam alternativas para se proteger do assédio de chamadas indesejadas, com ofertas de vendas ou planos de serviços. De acordo com os dados da Febraban, entre 02 de janeiro de 2020 e 27 de junho de 2024 foram registradas mais de 4.763.107 solicitações para bloquear as chamadas não autorizadas. Já os pedidos para o bloqueio de todas as instituições financeiras que realizam as ligações somaram 4.761.872.

Os proprietários de aparelhos celulares somam a maioria dos pedidos para o bloqueio das ligações inoportunas, com 4.430.838 pedidos, que contabilizam cerca de 93% das solicitações. Já os pedidos para telefones fixos, no período analisado, somam 332.269, ou seja, 7%.

A maioria dos pedidos de bloqueio de telefone partiu de consumidores de cidades da região Sudeste (53,39%), com 2.543.029 pedidos. A região Sul responde por 18,72% do total de pedidos (891.838), seguida pelo Nordeste (14,54%), com 692.397 pedidos. Centro-Oeste e Norte respondem por 9,71% (462.734) e 3,63% dos pedidos (171.109), respectivamente. Os três estados que lideram as queixas são: o Estado de São Paulo, com 1.423.591 pedidos de bloqueio, seguido por Minas Gerais (535.707) e Rio de Janeiro (487.095).

A Defensoria Pública do Pará atua nesses casos junto ao Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon). O coordenador do núcleo, o defensor público Cássio Bitar, explica que diante desses casos aciona a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para identificar a origem dessas ligações. “Na maioria dessas ligações, são robôs que atuam”, declara o defensor público.

Cassio Bitar explica que Anatel determinou que a partir de janeiro de 2025 as empresas que realizarem mais de 10 mil ligações por dia vai ser obrigada a usar o prefixo do telefone com o número 0303, a qual é usado por empresas de telecomunicações. “Essa é uma estratégia de a Anatel encontrar maior facilidade de monitorar as ligações em disparos e isso faz com que iniba o uso de robôs”, explica o defensor público.

Confira o ranking completo:

São Paulo: 1.423.951

Minas Gerais: 535.707

Rio de Janeiro: 487.095

Paraná: 362.702

Rio Grande do Sul: 289.658

Santa Catarina: 239.478

Bahia: 200.493

Distrito Federal: 185.301

Goiás: 155.026

Pernambuco: 151.674

Ceará: 100.742

Espírito Santo: 96.636

Mato Grosso: 66.732

Pará: 60.355

Mato Grosso do Sul: 55.675

Paraíba: 52.024

Amazonas: 41.440

Rio Grande do Norte: 41.043

Maranhão: 38.627

Sergipe: 38.072

Alagoas: 37.804

Piauí: 31.918

Rondônia: 24.197

Tocantins: 21.164

Acre: 10.350

Amapá: 8.849

Roraima: 6.754

Total: 4.763.107

Não Me Perturbe

Uma das maneiras de bloquear ligações indesejadas é usar o Não Me Perturbe, da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações). Por meio da plataforma, os consumidores podem proibir que instituições financeiras e demais empresas bancárias de entrar em contato repetidamente para oferecer crédito consignado.

Para ter acesso a plataforma basta:

> Acessar o site do Não Me Perturbe no celular ou computador;

> Selecione o botão “Quero me cadastrar”, criar uma conta e fazer o login;

> Informar o nome e CPF;

> Criar uma senha para bloquear chamadas de spam na plataforma e informar o código de confirmação para finalizar o cadastro;

> Depois, basta entrar na plataforma e selecionar a opção de “Novo Bloqueio” e selecionar quais empresas deseja bloquear as ligações;

> É necessário informar o código recebido via SMS para concluir.