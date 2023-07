Pará deve receber mais de R$ 1 milhão para ações de multivacinação de crianças e adolescentes

O Pará deve receber R$ 1.156.338,57 do Ministério da Saúde para custear ações de multivacinação de crianças e adolescentes em todo o Estado. O repasse dos valores será feito em duas fases: a primeira, com 60% do valor total (R$ 693.803,14) e a segunda, de 40% (R$ 462.535,43), após o fechamento das ações de microplanejamento. A medida foi determinada por meio da portaria GM/MS Nº 844, publicada nesta terça-feira (18).

A nível nacional, o MS vai destinar mais de R$ 151 milhões a estados e municípios. Desse total, R$ 13 milhões serão destinados aos estados, e R$ 138 milhões para os municípios. Somente a capital paraense deve receber R$ 750.898,12. Esse valor será distribuído conforme as etapas de liberação, sendo R$ 450.538,87 na primeira etapa e R$ 300.359,25 na segunda.

A Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou, por meio de nota, que já faz reuniões com os municípios para planejar a campanha de vacinação, já que a execução do cronograma vacinal é de competência municipal. “A Sespa reforça que está em constante diálogo com o Ministério da Saúde e destaca que o incentivo financeiro deverá ser encaminhado pelo MS ao Estado e aos municípios paraenses para a realização da campanha, marcada para o mês de agosto”, detalhou o comunicado.

No Pará, a previsão é que a campanha de multivacinação seja iniciada em agosto. Os próximos estados a receber a ação serão Roraima e Maranhão. A campanha de multivacinação já foi antecipada nos estados do Amazonas, do Acre e do Amapá.

A antecipação da campanha de vacinação se deu por conta do registro de queda das coberturas vacinais registrada nos últimos anos. A escolha desses estados se deu com base no levantamento de casos de doenças já eliminadas no Brasil. “O alerta é ainda maior pelo risco de reintrodução da poliomielite, doença que foi notificada em março deste ano no Peru, em região de fronteira”, detalhou o MS.

Microplanejamento

O repasse dos recursos faz parte das ações de microplanejamento, voltado à realização de diagnóstico e ações locais para ampliar a vacinação. A medida foi anunciada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, na última segunda-feira (17), durante o XXXVII Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, em Goiânia (GO)

No microplanejamento, o Ministério da Saúde trabalha com estados e municípios para melhorar o planejamento das ações de vacinação. Equipes da Pasta vão aos estados para participar das ações deste método, como a análise da situação dos dados (características geográficas, socioeconômicas e demográficas locais), definição de estratégias de vacinação (intra e extramuro), seguimento e monitoramento das ações e avaliação de todo o processo da vacinação para o alcance das metas.

A ideia é que o município se organize e se planeje considerando a sua realidade local. Neste sentido, a estratégia de imunização será adaptada conforme a população, a estrutura de saúde, a realidade socioeconômica e geográfica. Entre as estratégias que podem ser adotadas por meio do microplanejamento pelos municípios estão a vacinação nas escolas, a busca ativa de não vacinados, vacinação em qualquer contato com serviço de saúde, vacinação extramuros, checagem da caderneta de vacinação e intensificação da vacinação em áreas indígenas.

O Movimento Nacional pela Vacinação, lançado em fevereiro pelo Governo Federal, tem o objetivo de retomar as altas coberturas vacinais do Brasil. Com a mensagem “Vacina é vida. Vacina é para todos”, a mobilização inclui vacinação contra a Covid-19 e outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação em várias etapas.