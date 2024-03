Pandemia da covid-19 completa 4 anos nesta segunda-feira, 11 de março

A pandemia de covid-19 completa 4 anos nesta segunda-feira (11). Na época, o patamar foi determinado pelo fato do vírus ter se espalhado mundialmente, disseminando-se em diversos países e afetando um grande número de pessoas. Na última semana, o Ministério da Saúde apontou um aumento de casos em todas as regiões do Brasil em fevereiro. No Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) indica que houve redução de 73% entre os meses de janeiro e fevereiro de 2024.

Em 5 de maio de 2023, a OMS declarou o fim da emergência sanitária da pandemia de covid, que vigorava desde janeiro de 2020. Na ocasião, Tedros Adhanom, diretor-geral da agência, disse que a decisão não significava que a doença havia acabado. Apesar do encerramento do estado de emergência em saúde pública, a OMS nunca decretou o fim da pandemia. Também nunca fez previsões de quando isso poderá acontecer.

Ministério da Saúde aponta aumento de casos no Brasil

O Brasil chega aos 4 anos de pandemia com um crescente número de casos nas últimas semanas. Segundo dados do Ministério da Saúde, de 25 de fevereiro a 2 de março, o país ultrapassou pela 2ª vez a marca de 70 mil novos casos em uma única semana em 2024.

No mesmo período, 253 pessoas morreram em decorrência da doença. Ao todo, são 710.427 mortos no Brasil desde o início da pandemia. No total, 38.592.310 diagnósticos de covid foram confirmados no período.

Cenário atual no Pará

Em nota enviada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), na última sexta-feira (08), a instituição informa que durante o período de 01 de fevereiro a 01 de março, foram registrados 27 casos em todo o estado do Pará, representando uma redução de 73% em comparação aos dois primeiros meses do ano.

Ao todo, em janeiro e fevereiro de 2024, a Sespa informa que no Pará foram contabilizados 216 casos de Covid-19, com 42 mortes ocasionadas pela doença.

Na questão da vacinação, desde o início da campanha, a Sespa indica que até a última sexta-feira (08), foram aplicadas 15.846.410 doses da vacina em todo o estado.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)