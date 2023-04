'Operação Tiradentes': Pará tem 16 autuações; 11 prisões; 4 mortes e 8 feridos em 14 acidentes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acaba de divulgar o balanço da 'Operação Tiradentes 2023' nas rodovias e estradas federais no Pará, iniciada na quinta-feira (20) e encerrada no domingo (23), e o resultado abrange a fiscalização e 1.900 veículos e 2.322 pessoas; a realização de 1.261 testes de alcoolemia (etilômetro), com um total de 16 pessoas autuadas por combinar álcool e direção. Foram registrados 14 acidentes (5 deles graves), com 4 mortes e 8 pessoas feridas. Uma das principais causas de acidentes foi a falta de atenção dos condutores.

As outras infrações mais observadas no trânsito foram: a não utilização do capacete, do cinto de segurança, dos dispositivos para o transporte de crianças e ultrapassagens indevidas – com totais de 54, 34, 20 e 219 autuações, respectivamente. Essas condutas colocam em risco não apenas os ocupantes do veículo, mas todos os usuários das rodovias.

Prisões

"As ações de combate ao crime também foram intensificadas. Ao todo, 11 pessoas foram presas. Dessas prisões, 02 foi por embriaguez ao volante e 01 por tráfico de drogas", repassa a PRF.

O reforço contou ainda com o aumento das ações e comandos educativos. Ao todo, 379 pessoas foram alcançadas pelas ações educativas realizadas em todo o estado, a fim de conscientizar os usuários da rodovia acerca do seu papel para a construção de um trânsito seguro.